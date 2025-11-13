TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

¿Qué personajes aparecerán en el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

La competencia en este reality musical cada vez va subiendo de nivel y en el sexto programa veremos grandes enfrentamientos

Estamos a unos días de ver el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde cada enfrentamiento se pone más reñido y los investigadores tienen que sumergirse en todo lo que saben para desmenuzar las pistas de los personajes.

Desde la emisión pasada dos famosos perdieron su máscara, por lo que ahora están obligados a seguir gustando tanto a los expertos como al público y darnos lo mejor de sí en el escenario para continuar en la competencia.

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en el sexto programa?

A estas alturas ya conocemos a todos los personajes de esta séptima temporada, pero ahora tendrán que enfrentarse a sus compañeros para poder seguir avanzando y conquistar ¿Quién es la Máscara? 2025.

En el séptimo programa volveremos a ver los talentos de:

  • Tony Manguera
  • Nocturna
  • Sonny Hámster
  • Metaliebre
  • Samurái
  • Maestro Bops

¿Con qué números musicales y pistas nos sorprenderán en esta ocasión?

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

¿Quién es la Máscara?

