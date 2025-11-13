¿Qué personajes aparecerán en el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

Video JuanPa Zurita impacta con su disfraz del quinto programa de ¿Quién es la Máscara?

Estamos a unos días de ver el sexto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025, donde cada enfrentamiento se pone más reñido y los investigadores tienen que sumergirse en todo lo que saben para desmenuzar las pistas de los personajes.

Desde la emisión pasada dos famosos perdieron su máscara, por lo que ahora están obligados a seguir gustando tanto a los expertos como al público y darnos lo mejor de sí en el escenario para continuar en la competencia.

PUBLICIDAD

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en el sexto programa?

A estas alturas ya conocemos a todos los personajes de esta séptima temporada, pero ahora tendrán que enfrentarse a sus compañeros para poder seguir avanzando y conquistar ¿Quién es la Máscara? 2025.

En el séptimo programa volveremos a ver los talentos de:

Tony Manguera

Nocturna

Sonny Hámster

Metaliebre

Samurái

Maestro Bops

¿Con qué números musicales y pistas nos sorprenderán en esta ocasión?



Imagen TelevisaUnivision