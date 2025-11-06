¿Qué famosos se esconden tras los personajes de la cuarta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto apostaron los investigadores

Video Los investigadores deslumbran con sus atuendos en el especial de Día de Muertos

En la cuarta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 vimos la segunda etapa del programa donde los personajes, que ya se presentaron, vuelven a saltar al escenario con más números musicales y más pistas por revelar.

Esta ocasión vimos tremendos duelazos entre Maestro Bops, Sonny Hámster, Capi Bara, Federico García, Nocturna, Tony Manguera, Tropi Coco y Monsqueeze, quienes hicieron que los investigadores afinaran todos sus sentidos.

¿Cuáles fueron las apuestas de los investigadores sobre estos personajes?

Maestro Bops reveló que fue stripper por mera pasión, además de que le encantan las aventuras de terror en el tiempo.

Tras interpretar 'Con esos Ojos' de Fuerza Régida, los investigadores hicieron sus apuestas:

Ana Brenda Contreras - Ricardo O'Farrill .

. Carlos Rivera - Ernesto Laguardia .

. JuanPa Zurita - Ricardo Pérez .

. Anahí - Franco Escamilla.

Imagen TelevisaUnivision



Sonny Hámster contó que la discoteca que frecuenta es de élite y lo que le gusta hacer a su generación es bailar.

Después de interpretar 'Una Vida Pasada', rola de Camilo y Carín León, los expertos asumieron que se trata de:

Carlos Rivera - Sofía Niño de Rivera .

. Ana Brenda Contreras - Ana Layevska .

. Anahí - Lidia Ávila .

. JuanPa Zurita - Claudia Álvarez.

Imagen TelevisaUnivision



Capi Bara sufrió el ataque a su tripulación y sólo él salió de su embarcación. Además los fantasmas de su pasado siempre lo atormentan.

Al cantar 'Según Quién', de Maluma y Carín León, el panel sacó conclusiones:

Carlos Rivera - Pedro Fernández .

. JuanPa Zurita - Sebastián Rulli .

. Anahí - Adrián Di Monte .

. Ana Brenda Contreras - David Zepeda.

Imagen TelevisaUnivision



Federico García hizo una fiesta de disfraces en su finísimo restaurante, donde se dedicó a consentir a sus invitados y hasta él mismo preparó todo el menú.

Al interpretar 'Feeling Good', de Michael Bublé y dejarnos con la boca abierta, los investigadores lanzaron sus apuestas:

Ana Brenda Contreras - Alejandro Speitzer.

Anahí - Eugenio Derbez .

. JuanPa Zurita - José Eduardo Derbez .

. Carlos Rivera - Ariel Miramontes 'Albertano'.

Imagen TelevisaUnivision



Nocturna ama las películas de terror viejitas y pasar tiempo con la gente y tiene la esperanza de encontrar el amor verdadero.

La vampireza se volvió a lucir con 'Toxic' de Britney Spears y los expertos hicieron su trabajo:

JuanPa Zurita - Susana Zabaleta .

. Ana Brenda Contreras - Mónica Huarte .

. Anahí - Angelique Boyer .

. Carlos Rivera - Andrea Legarreta.

Imagen TelevisaUnivision



Tony Manguera sueña con ser bombero y encontar al amor de su vida. Además contó que, pese a que es alto, le teme a las alturas.

Este personaje encendió la pista con 'Peligrosa', de FloyyMenor. Después el panel empezó a hacer sus hipótesis:

Anahí - Lasso .

. JuanPa Zurita - Danny Ocean .

. Carlos Rivera - Diego de Erice .

. Ana Brenda Contreras - Julián Gil.

Imagen TelevisaUnivision



Tropi Coco tomó un rumbo muy distinto al de su familia, además le hace frente a la muerte cada vez que se la quiere llevar.

Nuevamente nos dejó atónitos con su presentación, donde cantó 'Too Sweet', de Hozier. Los investigadores hicieron lo propio:

Carlos Rivera - Bianca Marroquín .

. Anahí - Danna .

. Ana Brenda Contreras - Sofía Reyes .

. JuanPa Zurita - Melissa Barrera.

Imagen TelevisaUnivision



Monsqueeze, quien fue quien perdió su máscara y resultó ser Jesús Ochoa, el único investigador que lo descubrió, unos minutos antes de desenmascararlo, fue Carlos Rivera.

Estas fueron otras apuestas:

Anahí - Sergio Goyri .

. Ana Brenda Contreras - Valentino Lanús - Joaquín Cosío.

JuanPa Zurita - Manuel 'Flaco' Ibañez.

Imagen TelevisaUnivision