Nocturna sedujo al público de ¿Quién es la Máscara? 2025: Los investigadores hacen sus apuestas

Esta emperatriz de la noche derrochó sensualidad y elegancia en el escenario de '¿Quién es la Máscara?' 2025 y los investigadores sospechan de varias famosas

Por:Gladys Tello
En la segunda emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 conocimos a seis nuevos personajes que pusieron a prueba todos los conocimientos de los investigadores.

Pero, hasta el momento, no se había presentado alguien tan sensual y elegante como Nocturna, quien salió de su gran castillo para tratar de conquistar a la humanidad con su magnética personalidad y talento.

Los investigadores hacen sus apuestas tras la presetanción de Nocturna

Nocturna nos reveló que su 'humilde morada' se encuentra en Monte del Rey, donde ha vivido desde hace siglos aunque no nació ahí, pues viene de más al norte.

La gente la conoce con varios nombres como Carmina, Akasha, Maureen o Bella, pero el que más le gusta es 'La Emperatriz de Sangre'.

Además aclaró que todas sus riquezas no provienen de un exmarido ni de su abolengo, eso lo obtuvo a través de su arduo trabajo y grandes desvelos.

@quieneslamascara

#NocturnaEs 🦇❤️muy seductora, misteriosa y asegura que toda su riqueza la ha conseguido con trabajo y muchos esfuerzos 👏🏻💸 🎭🔍¿QuiénEsLaMáscara?, disponible en @canalestrellasof, @univision y @vix

♬ sonido original - ¿Quién es la máscara? - ¿Quién es la máscara?


Tras su presentación, donde interpretó 'Born This Way' de Lady Gaga, los investigadores empezaron a hacer sus apuestas:

  • JuanPa Zurita pensó que se puede tratar de Diana Bovio.
  • Ana Brenda Contreras dijo que podría ser Alana Flores.
  • Anahí asumió que era Briggite Bozzo.
  • Carlos Rivera comentó que podría tratarse de Belinda.
Imagen TelevisaUnivision


¿Quién crees que sea Nocturna? No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

