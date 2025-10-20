Marlene Favela confiesa que su mamá no le creía que ella fuera Bebeeeee en ¿Quién es La Máscara? 2025

Video Así invadieron el escenario los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

Apenas van dos semanas de competencia en ¿Quién es La Máscara? 2025 y ya hemos disfrutado de momentos muy intensos con dos desenmascarados, el más reciente, el tierno y a la vez lleno de carácter Bebeeeee, quien le dio vida la actriz y modelo mexicana Marlene Favela.

Tras dejar caer la máscara, Marlene estuvo en un live en el canal oficial de YouTube de ¿Quién es La Máscara? 2025 en donde dio más detalles sobre su participación en el reality show.

Marlene Favela revela que su mamá no creía que ella fuera Bebeeeee

Antes de dar vida a Bebeeeee, Marlene confesó que sintió miedo de interpretarlo, ya que nunca había experimentado cantar en el escenario, sin embargo, el productor del show la convenció.

Cuando el señor Miguel Ángel Fox me ofreció este proyecto, a mi me dio miedo, dije a ver no canto, no soy muy buena bailarina, y me dijo ‘esto va mucho más allá de, es la construcción de un personaje’, y juntos creamos a este personaje



Asímismos, reveló que cuando estaba viendo junto con su mamá el programa de este pasado domingo, no le creía que se trataba de ella:

Fíjate que mi mamá lo estaba viendo conmigo y le dijo ‘soy yo’, claro que no, tú ni cantas, ‘mamá soy yo’, ¡que no!, ‘¡que sí! Mi mamá, ¿pueden creerlo?