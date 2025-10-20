TV SHOWS
Marlene Favela confiesa que su mamá no le creía que ella fuera Bebeeeee en ¿Quién es La Máscara? 2025

La querida actriz reveló lo que le dijo su mamá cuando se enteró que ella era quien estaba detrás de la máscara de Bebeeeee.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Apenas van dos semanas de competencia en ¿Quién es La Máscara? 2025 y ya hemos disfrutado de momentos muy intensos con dos desenmascarados, el más reciente, el tierno y a la vez lleno de carácter Bebeeeee, quien le dio vida la actriz y modelo mexicana Marlene Favela.

Tras dejar caer la máscara, Marlene estuvo en un live en el canal oficial de YouTube de ¿Quién es La Máscara? 2025 en donde dio más detalles sobre su participación en el reality show.

Marlene Favela revela que su mamá no creía que ella fuera Bebeeeee

¿Quién es La Máscara? 2025.
¿Quién es La Máscara? 2025.


Antes de dar vida a Bebeeeee, Marlene confesó que sintió miedo de interpretarlo, ya que nunca había experimentado cantar en el escenario, sin embargo, el productor del show la convenció.

Cuando el señor Miguel Ángel Fox me ofreció este proyecto, a mi me dio miedo, dije a ver no canto, no soy muy buena bailarina, y me dijo ‘esto va mucho más allá de, es la construcción de un personaje’, y juntos creamos a este personaje


Asímismos, reveló que cuando estaba viendo junto con su mamá el programa de este pasado domingo, no le creía que se trataba de ella:

Fíjate que mi mamá lo estaba viendo conmigo y le dijo ‘soy yo’, claro que no, tú ni cantas, ‘mamá soy yo’, ¡que no!, ‘¡que sí! Mi mamá, ¿pueden creerlo?


De esta forma Marlene se convirtió en el segundo personaje en ser eliminado de la séptima temporada de ¿Quién es La Máscara? 2025, y el próximo domingo dos nuevos personajes tendrán que dejar caer la máscara. ¿Quiénes serán?

