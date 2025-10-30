TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 no logran descifrar a Hieny Fer: Estas fueron sus teorías

Originaria de la sabana africana pero con el corazón en Acapulco, esto es un poco de lo que nos contó la risueña Hieny Fer

Por:Gladys Tello
Video Omar Chaparro revela a qué personaje de ¿Quién es la Máscara? retaría a un duelo de baile

En esta primera etapa de ¿Quién es la Máscara? 2025 conocimos a Hieny Fer, una hiena muy risueña que salió de su casa para enamorar al todo el público con su talento y encanto.

Directamente llegada de la sabana africana, este divertido personaje nos hizo reír con sus ocurrencias y además nos mostró que, aunque es muy joven tiene muchos sueños por cumplir.

¿Qué pistas dejó Hieny Fer en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Hieny Fer vive en la sabana africana, pero su corazón está en Acapulco, Guerrero. Nos contó que pasa mucho tiempo en su cuarto porque afuera es muy peligroso, sobre tod una senda que puede ver a poca distancia.

Esta joven todavía vive con sus papás, pues dicen que todavía es una chamaca. Aunque siempre les saca canas verdes cuando sube los pies a los sillones.

Le gusta mucho vivir ahí porque respira aire fresco, pero lamenta que a veces lleguen humanos para hacer de las suyas.

#HienyFerEs 🐆 💖 una chamaca que vive con sus papás en la Sabana, pero su corazón le pertenece a Acapulco ❤️ 🎭🔍 ¿QuiénEsLaMáscara?

Hieny Fer confunde a los investigadores pero ellos lanzan sus apuestas

Después de habernos sorprendido al cantar 'Suerte', de Shakira, los investigadores hicieron lo propio:

  • Carlos Rivera asumió que se trata de Priscila Valverde.
  • Anahí creyó que puede ser Michelle Vieth.
  • Ana Brenda Contreras pensó que es Karime Pindter.
  • JuanPa Zurita apostó a que es Lizeth Selene.
Imagen TelevisaUnivision


¿Sabes de quién se trata? No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

¿Quién es la Máscara?

