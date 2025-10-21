¿Influencer, conductora o cantante?: Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 hacen sus apuestas sobre Ruby Gloss

Video Así invadieron el escenario los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

El programa dos de ¿Quién es la Máscara? 2025 nos dejó personajes simplemente icónicos, aunque unos se destacaban más por ser extremadamente tiernos.

Quien resultó se una diva, en toda la extensión de la palabra fue Ruby Gloss, un personaje súmamente colorido pero también muy elegante, que siempre da de qué hablar.

PUBLICIDAD

Los investigadores dividen opiniones tras la presentación de Ruby Gloss

Por las pistas de Ruby Gloss sabemos que aparentemente se trata de una celebridad que pertenece a la comunidad trans y que es muy amiga de Wendy Guevara.

Reveló que ama a México, ya que la soledad es pequeña. Desde que estaba chiquita siempre fue dueña de sus decisiones y también soñaba con convertirse en una gran artista.

También comentó que no se guardará nada, ya que para ella el silencio duele y el callar siempre otorga. Además su vida está llena de color y de pasión.



Estas pistas hicieron que el panel de investigadores pensara en todas las opciones posibles, por lo que llegaron a estas conclusiones.

JuanPa Zurita comentó que probablemente sea 'La Divaza' .

. Carlos Rivera dijo que puede ser Alejandra Bogue .

. Ana Brenda Contreras pensó que puede trarse de Laura Bozzo .

. Anahí concluyó que tal vez es Susana Zabaleta.

Imagen TelevisaUnivision