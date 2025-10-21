TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

¿Influencer, conductora o cantante?: Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 hacen sus apuestas sobre Ruby Gloss

Este personaje sueña con ser artista y asegura que siempre está en boca de todos. Los investigadores tienen opiniones divididas

Por:Gladys Tello
Video Así invadieron el escenario los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

El programa dos de ¿Quién es la Máscara? 2025 nos dejó personajes simplemente icónicos, aunque unos se destacaban más por ser extremadamente tiernos.

Quien resultó se una diva, en toda la extensión de la palabra fue Ruby Gloss, un personaje súmamente colorido pero también muy elegante, que siempre da de qué hablar.

Los investigadores dividen opiniones tras la presentación de Ruby Gloss

Por las pistas de Ruby Gloss sabemos que aparentemente se trata de una celebridad que pertenece a la comunidad trans y que es muy amiga de Wendy Guevara.

Reveló que ama a México, ya que la soledad es pequeña. Desde que estaba chiquita siempre fue dueña de sus decisiones y también soñaba con convertirse en una gran artista.

También comentó que no se guardará nada, ya que para ella el silencio duele y el callar siempre otorga. Además su vida está llena de color y de pasión.

@quieneslamascara

#RubyGlossEs 💄 toda una diva, argentina con mucho glamour 💅🏻 ¿Y es amiga de WendyGuevara? 😱 ¿QuiénEsLaMáscara? 🎭, disponible en @canalestrellasof, @univision y @vix

♬ sonido original - ¿Quién es la máscara? - ¿Quién es la máscara?


Estas pistas hicieron que el panel de investigadores pensara en todas las opciones posibles, por lo que llegaron a estas conclusiones.

  • JuanPa Zurita comentó que probablemente sea 'La Divaza'.
  • Carlos Rivera dijo que puede ser Alejandra Bogue.
  • Ana Brenda Contreras pensó que puede trarse de Laura Bozzo.
  • Anahí concluyó que tal vez es Susana Zabaleta.
Imagen TelevisaUnivision


¿Tienes idea de quién podría ser Ruby Gloss? No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

¿Quién es la Máscara?

