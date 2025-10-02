TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Dónde ver el gran estreno de ¿Quién es la Máscara? 2025?

La séptima temporada está a punto de llegar a tu hogar y aquí te contamos dónde la puedes disfrutar

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¡'¿Quién es la Máscara?' está de regreso con una impactante séptima temporada!

Una nueva emisión de '¿Quién es la Máscara?' se está cocinando y por supuesto veremos más personajes, conoceremos el talento oculto de más artistas y, por supuesto, nos deleitaremos con más números musicales.

La misión es sencilla: adivinar qué famoso se encuentra detrás de una máscara, pero las pistas cada vez serán más complejas, algo que avivará la chispa de esta temporada.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Cuándo es el gran estreno de ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Cuándo es el gran estreno de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025 prepara su esperado regreso a Univision
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025 prepara su esperado regreso a Univision

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado es el personaje ganador de la temporada en Estados Unidos
1 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado es el personaje ganador de la temporada en Estados Unidos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: lágrimas de emoción y por primera vez el público votó para elegir al ganador en EU
4 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: lágrimas de emoción y por primera vez el público votó para elegir al ganador en EU

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso, Freddie Verdury y Cacahuate Enchilado mostraron su verdadero rostro
54 fotos

¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso, Freddie Verdury y Cacahuate Enchilado mostraron su verdadero rostro

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: no te pierdas la gran final y vota para elegir al personaje ganador
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: no te pierdas la gran final y vota para elegir al personaje ganador

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: dónde, cuándo y a qué hora ver la final en Estados Unidos
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: dónde, cuándo y a qué hora ver la final en Estados Unidos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: vota para elegir al personaje ganador de la temporada en Estados Unidos
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: vota para elegir al personaje ganador de la temporada en Estados Unidos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: quiénes son los personajes finalistas de la temporada
3 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: quiénes son los personajes finalistas de la temporada

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿cuándo es el gran final de la temporada?
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿cuándo es el gran final de la temporada?

¿Quién Es La Máscara?

'Quién es la Máscara' 2025: ¿Dónde ver el estreno?

Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita regresarán como los investigadores encargados de descubrir los alter egos de los famosos, pero tendrán el apoyo de una querida artista que ya estuvo en la otra cara de la moneda: Ana Brenda Contreras.

La actriz logró enamorar a los fans e investigadores al darle vida a 'Ranastacia', pues además de ser talentosa, tenía mucha gracia y un estilo muy peculiar al hablar, además de que su personalidad era encantadora.

Para dirigir la misión está nuevamente Omar Chaparro, quien acostumbra dar un gran espectáculo con los personajes y divertirnos con sus ocurrencias.

'¿Quién es la Máscara?' 2025 tendrá su gran estreno el próximo domingo 12 de octubre y lo podrás disfrutar por Univision.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?Anahí Carlos RiveraAna Brenda ContrerasJuanpa ZuritaOmar Chaparro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD