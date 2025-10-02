¿Dónde ver el gran estreno de ¿Quién es la Máscara? 2025?

Video ¡'¿Quién es la Máscara?' está de regreso con una impactante séptima temporada!

Una nueva emisión de '¿Quién es la Máscara?' se está cocinando y por supuesto veremos más personajes, conoceremos el talento oculto de más artistas y, por supuesto, nos deleitaremos con más números musicales.

La misión es sencilla: adivinar qué famoso se encuentra detrás de una máscara, pero las pistas cada vez serán más complejas, algo que avivará la chispa de esta temporada.

'Quién es la Máscara' 2025: ¿Dónde ver el estreno?

Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita regresarán como los investigadores encargados de descubrir los alter egos de los famosos, pero tendrán el apoyo de una querida artista que ya estuvo en la otra cara de la moneda: Ana Brenda Contreras.

La actriz logró enamorar a los fans e investigadores al darle vida a 'Ranastacia', pues además de ser talentosa, tenía mucha gracia y un estilo muy peculiar al hablar, además de que su personalidad era encantadora.

Para dirigir la misión está nuevamente Omar Chaparro, quien acostumbra dar un gran espectáculo con los personajes y divertirnos con sus ocurrencias.