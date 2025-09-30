¿Quién es la Máscara? 2025 prepara su esperado regreso a Univision

Video ¡'¿Quién es la Máscara?' está de regreso con una impactante séptima temporada!

'¿Quién es la Máscara?' es uno de los programas que más han marcado a la televisión, pues es un espacio donde varios famosos hacen todo lo posible por ocultar su identidad y, a la vez, mostrar todo su talento con divertidos números músicales.

La edición pasada muchos artistas se robaron nuestro corazón con sus interpretaciones e icónicos personajes. En esta séptima temporada podremos disfrutar a más de ellos con alter egos que seguro nos van a sorprender.

'¿Quién es la Máscara?' 2025: ¿Cuándo se estrena por Univision?

Esta séptima edición nos esperan muchísimas sorpresas y habrá más personajes que descubrir, para esta última tarea regresó Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita como el equipo de investigadores, que apelarán a su sexto sentido para ir descifrando pistas.

A su causa se une Ana Brenda Contreras, quien fue una de las favoritas en la sexta emisión de '¿Quién es la Máscara?' por darle vida a 'Ranastacia', un personaje súmamente divertido, juguetón, con una forma de hablar muy peculiar y demasiado talentoso. La actriz es la nueva investigadora y está más que dispuesta a desenmascarar a los famosos.

La conducción no sería la misma sin el carisma de Omar Chaparro, quien llega más juguetón y divertido en esta séptima temporada.