¿Quién es la Máscara? 2025 prepara su esperado regreso a Univision
El reality donde se junta el talento, el misterio, las risas y grandes estrellas está a punto de estrenarse por Univision
'¿Quién es la Máscara?' es uno de los programas que más han marcado a la televisión, pues es un espacio donde varios famosos hacen todo lo posible por ocultar su identidad y, a la vez, mostrar todo su talento con divertidos números músicales.
La edición pasada muchos artistas se robaron nuestro corazón con sus interpretaciones e icónicos personajes. En esta séptima temporada podremos disfrutar a más de ellos con alter egos que seguro nos van a sorprender.
'¿Quién es la Máscara?' 2025: ¿Cuándo se estrena por Univision?
Esta séptima edición nos esperan muchísimas sorpresas y habrá más personajes que descubrir, para esta última tarea regresó Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita como el equipo de investigadores, que apelarán a su sexto sentido para ir descifrando pistas.
A su causa se une Ana Brenda Contreras, quien fue una de las favoritas en la sexta emisión de '¿Quién es la Máscara?' por darle vida a 'Ranastacia', un personaje súmamente divertido, juguetón, con una forma de hablar muy peculiar y demasiado talentoso. La actriz es la nueva investigadora y está más que dispuesta a desenmascarar a los famosos.
La conducción no sería la misma sin el carisma de Omar Chaparro, quien llega más juguetón y divertido en esta séptima temporada.
Ahora ya sabes un poco más de este divertido reality, así que no te puedes perder el gran estreno de '¿Quién es la Máscara?' 2025 el próximo domingo 12 de octubre, por Univision.