De Perú al escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las apuestas de los investigadores sobre María Ovina

Video Omar Chaparro revela a qué personaje de ¿Quién es la Máscara? retaría a un duelo de baile

Uno de los personajes más coloridos de ¿Quién es la Máscara? 2025 fue María Ovina, una oveja que nos robó toda la atención por su voz y su vestimenta.

Resulta que dejó las ruinas de Machu Picchu, ubicado en Perú, con la convicción de mostrar en el programa todo el talento que le corre por las venas.

PUBLICIDAD

Estas son las pistas que dejó María Ovina en ¿Quién es la Máscara? 2025

María Ovina es la doña de Perú, ojo la doña no la dueña, pero más bien es como el talismán de ese emblemático lugar.

En las ruinas de Machu Picchu, como buena millenial, tiene WiFi, además de que le puso flores a las piedras porque sin filtro, no sirve.

Para iluminar el camino turístico siempre lleva una luz, aunque ya pidió refuerzos porque hay muchas llamas pero faltan ovejas. Y no menos importante es quien cuida esas preciadas ruinas.

¿Quién creen los investigadores que se esconde tras María Ovina?

Aunque las pistas son algo complejas, lo que dejó boquiabiertos a los investigadores es que su voz al hablar y al cantar son completamente diferentes, por lo que apostaron por estos famosos:

Carlos Rivera pensó que, por fin, podría ser Yurem .

. Anahí dijo que tal vez es Alejandra Guzmán .

. Ana Brenda Contreras apostó por José Eduardo Derbez .

. JuanPa Zurita comentó que puede ser La Divaza.

Imagen TelevisaUnivision