TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

De Perú al escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las apuestas de los investigadores sobre María Ovina

Esta oveja viajó de Machu Picchu para mostrar todo su talento en ¿Quién es la Máscara? 2025. Estas son las pistas que dejó y las apuestas de los investigadores

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Omar Chaparro revela a qué personaje de ¿Quién es la Máscara? retaría a un duelo de baile

Uno de los personajes más coloridos de ¿Quién es la Máscara? 2025 fue María Ovina, una oveja que nos robó toda la atención por su voz y su vestimenta.

Resulta que dejó las ruinas de Machu Picchu, ubicado en Perú, con la convicción de mostrar en el programa todo el talento que le corre por las venas.

PUBLICIDAD

Estas son las pistas que dejó María Ovina en ¿Quién es la Máscara? 2025

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Qué temas interpretaron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en la tercera emisión?
2 mins

¿Qué temas interpretaron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en la tercera emisión?

¿Quién Es La Máscara?
¿Será comediante? Estas son las pistas que dio Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

¿Será comediante? Estas son las pistas que dio Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Carro Ñero enciende el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son sus pistas
1 mins

Carro Ñero enciende el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son sus pistas

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuáles son las pistas que dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Cuáles son las pistas que dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores
3 mins

Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores

¿Quién Es La Máscara?
Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?
1 mins

Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?
¿Habrá dos eliminados en la tercera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto reveló Omar Chaparro
1 mins

¿Habrá dos eliminados en la tercera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto reveló Omar Chaparro

¿Quién Es La Máscara?
¿Tony Manguera es actor?: Estas son las pistas que dejó en ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

¿Tony Manguera es actor?: Estas son las pistas que dejó en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Capi Bara puso en el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025 sus primeras pistas: ¿Podría ser un cantante o actor?
1 mins

Capi Bara puso en el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025 sus primeras pistas: ¿Podría ser un cantante o actor?

¿Quién Es La Máscara?

María Ovina es la doña de Perú, ojo la doña no la dueña, pero más bien es como el talismán de ese emblemático lugar.

En las ruinas de Machu Picchu, como buena millenial, tiene WiFi, además de que le puso flores a las piedras porque sin filtro, no sirve.

Para iluminar el camino turístico siempre lleva una luz, aunque ya pidió refuerzos porque hay muchas llamas pero faltan ovejas. Y no menos importante es quien cuida esas preciadas ruinas.

@quieneslamascara

¿La doña de Perú? 😳 ¿Será una pista? 👀 #MaríaOvinaEs 🌺🐑 el talismán y la versión milenial de las ruinas 🫣 🎭🔍 ¿ #QuiénEsLaMáscara ?, disponible en @Las Estrellas @Univision y @ViX

♬ sonido original - ¿Quién es la máscara?

¿Quién creen los investigadores que se esconde tras María Ovina?

Aunque las pistas son algo complejas, lo que dejó boquiabiertos a los investigadores es que su voz al hablar y al cantar son completamente diferentes, por lo que apostaron por estos famosos:

  • Carlos Rivera pensó que, por fin, podría ser Yurem.
  • Anahí dijo que tal vez es Alejandra Guzmán.
  • Ana Brenda Contreras apostó por José Eduardo Derbez.
  • JuanPa Zurita comentó que puede ser La Divaza.
Imagen TelevisaUnivision


¿Quién será María Ovina? No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX