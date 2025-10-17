TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Cuáles son las pistas que dejó Monsqueeze en ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

Los monstruos increíbles y adorables no podían faltar en esta séptima temporada. Esto es un poco de lo que sabemos de Monsqueeze

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

A lo largo de ¿Quién es la Máscara? hemos conocido varios monstruos que nos han encantado por su forma de ser y el gran talento que muestran.

En esta séptima temporada fuimos muy afortunados de conocer a Monsqueeze, un monstruo de muchos ojos y brazos, que además presume una larga trayectoria.

PUBLICIDAD

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las pistas que dejó Monsqueeze?

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Qué pistas dio Federico García en el arranque de ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué pistas dio Federico García en el arranque de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las canciones que sonaron en el primer programa
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las canciones que sonaron en el primer programa

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes han sido eliminados?
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes han sido eliminados?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes se presentaron en la primera emisión?
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes se presentaron en la primera emisión?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién se esconde en Metaliebre? Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 tienen sus sospechas
1 mins

¿Quién se esconde en Metaliebre? Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 tienen sus sospechas

¿Quién Es La Máscara?
¿Samurái podría ser un gran actor? Estas fueron las conclusiones de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

¿Samurái podría ser un gran actor? Estas fueron las conclusiones de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Tropi Coco tuvo una entrada triunfal en ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las apuestas de los investigadores
1 mins

Tropi Coco tuvo una entrada triunfal en ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las apuestas de los investigadores

¿Quién Es La Máscara?
Adamari López es Shiba Moon en ¿Quién es la Máscara? 2025: Carlos Rivera queda en shock al descubrirlo
2 mins

Adamari López es Shiba Moon en ¿Quién es la Máscara? 2025: Carlos Rivera queda en shock al descubrirlo

¿Quién Es La Máscara?
Giros y emociones: Esto es lo nuevo que traerá ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

Giros y emociones: Esto es lo nuevo que traerá ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Todo lo que debes saber de la séptima temporada
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Todo lo que debes saber de la séptima temporada

¿Quién Es La Máscara?

A este tierno monstruo le gusta emocionar al público, ya sea en la calle, teatro, televisión o cine, él nació para hacer reír.

También le encanta hacer chistes blancos, pero muy divertidos u otros tantos muy elaborados y parte de su historia se encuentra entre villanos y héroes.

A leguas se nota que tiene una trayectoria bastante amplia, por lo que podría tratarse de un gran, gran actor o alguien que empezó su carrera desde muy pequeño.

Los investigadores hacen sus apuestas: ¿Quién creen que es Monsqueeze?

Tras haber escuchado sus pistas y ver su número musical, los investigadores lanzaron sus apuestas:

  • Anahí pensó que se trata de Joaquín Cosío.
  • Ana Brenda dijo que tal vez es un actor con el que ha trabajado y es Tenoch Huerta.
  • Juanpa Zurita hizo un gran análisis y llegó a la conclusión de que podría ser Tony Dalton.
  • Carlos Rivera asumió que se trata de un colega de teatro musical como Bruno Bichir.
Imagen TelevisaUnivision


¿Tú quién crees que sea? No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD