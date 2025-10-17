¿Cuáles son las pistas que dejó Monsqueeze en ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

A lo largo de ¿Quién es la Máscara? hemos conocido varios monstruos que nos han encantado por su forma de ser y el gran talento que muestran.

En esta séptima temporada fuimos muy afortunados de conocer a Monsqueeze, un monstruo de muchos ojos y brazos, que además presume una larga trayectoria.

PUBLICIDAD

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuáles son las pistas que dejó Monsqueeze?

A este tierno monstruo le gusta emocionar al público, ya sea en la calle, teatro, televisión o cine, él nació para hacer reír.

También le encanta hacer chistes blancos, pero muy divertidos u otros tantos muy elaborados y parte de su historia se encuentra entre villanos y héroes.

A leguas se nota que tiene una trayectoria bastante amplia, por lo que podría tratarse de un gran, gran actor o alguien que empezó su carrera desde muy pequeño.

Los investigadores hacen sus apuestas: ¿Quién creen que es Monsqueeze?

Tras haber escuchado sus pistas y ver su número musical, los investigadores lanzaron sus apuestas:

Anahí pensó que se trata de Joaquín Cosío .

. Ana Brenda dijo que tal vez es un actor con el que ha trabajado y es Tenoch Huerta .

. Juanpa Zurita hizo un gran análisis y llegó a la conclusión de que podría ser Tony Dalton.

Carlos Rivera asumió que se trata de un colega de teatro musical como Bruno Bichir.

Imagen TelevisaUnivision