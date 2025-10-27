¿Cuáles son las pistas que dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Video Omar Chaparro revela a qué personaje de ¿Quién es la Máscara? retaría a un duelo de baile

La llegada de Mini Chang a ¿Quién es la Máscara? 2025 no fue lo que esperábamos, pues en apariencia se ve muy tierna y tranquila, tiene una personalidad muy fuerte.

Lo primero que vimos es que le 'molestó' que la empezaran a cuestionar sin siquiera conocerla o ver sus pistas, por lo que confrotó a los investigadores. Estas son otras pistas.

PUBLICIDAD

¿Qué pistas dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Además de su osada personalidad, Mini Chang está consciente de que físicamente es chiquita y delicada, pero no hay que irse con la finta porque en realidad es muy valiente, fuerte y sabrosa.

También ha viajado por diferentes mundos, hasta que por fin encontró un hogar. Sabe que muchas personas solamente se fijan en su belleza y se sabe que es coqueta.

La pasión que le pone a lo que se dedica floreció mucho antes de ser bien parecida. Igualmente, nos advirtió que no viene a jugar, vino a brillar y a dejar toda su luz en el escenario.

Los investigadores hacen sus apuestas sobre Mini Chang

Después de conquistarnos con una versión muy caribeña de 'Probablemente', de Christian Nodal, los investigadores empezaron a lanzar sus apuestas.

Carlos Rivera dijo que posiblemente sea Maribel Guardia .

. Anahí comentó que tal vez es Itatí Cantoral .

. Ana Brenda Contreras pensó que puede ser Aracely Arámbula .

. JuanPa Zurita apostó por Chingu Amiga.

Imagen TelevisaUnivision