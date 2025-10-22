¿Cuáles fueron las pistas que dio Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Video Así invadieron el escenario los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

Pachón, tierno y muy bailarín así es como llegó Sonny Hámster, uno de los nuevos personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025, que nos conquistó con su dulce personalidad.

Este roedor llega a esta séptima temporada con la única misión de coronarse como el gran campeón y lo hará mostrando todas sus cualidades para impresionar a los investigadores y, obviamente, al público.

PUBLICIDAD

Estas fueron las pistas que dio Sonny Hámster en ¿Quién es la Máscara? 2025

Sonny Hámster reveló que le gusta bailar disco, cantar en la playa y echarse todas las tardes un buen sueño.

Se la vive en la disco donde todos los viernes hay un concurso de baile, donde se juntan personas de todo el continente y aunque llegan a darlo todo, Sonny siempre les gana.

Además comentó que tiene algunas similitudes con JuanPa Zurita y puede ser que sea algo relacionado a la edad, ya que interpretó 'i like the way you kiss me', canción que estuvo muy en tendencia en redes sociales.

¿Quién es Sonny Hámster? Los investigadores hacen sus apuestas

Las pistas llevaron a unas conclusiones, que ya unidas, no suenan tan descabelladas como su afro y esto fue lo que apostaron:

JuanPa Zurita creyó que se puede tratar de Altair Jarabo.

Ana Brenda Contreras sospechó de Yadhira Carrillo.

Anahí dijo que pudiese ser Lucero Mijares.

Carlos Rivera aseguró que es Mariana Ochoa.

Imagen TelevisaUnivision