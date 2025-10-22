TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

¿Cómo votar en ¿Quién es la Máscara? 2025? Así es como el público salva a los personajes

La séptima temporada nos ha sorprendido con grandes personajes, pero ¿cómo es que el público puede salvar a su favorito? Aquí develamos el misterio

Por:Gladys Tello
¿Quién es la Máscara? estrenó su séptima y regresó más renovada, con nuevos personajes y con el uso de la inteligencia artificial, con la finalidad de explorar los mágicos mundos de aquellos famosos que se esconden tras una careta.

Este reality no nada más se trata de misterio, pues las celebridades que generalmente quieren estar frente a las cámaras en este programa ocultan su identidad para que el público evalúe su talento más que su fama.

¿Cómo se vota en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Además de los investigadores, el público de ¿Quién es la Máscara? puede votar para salvar a su personaje favorito y darle la oportunidad de continuar en la competencia.

Es decir, el panel de investigadores, conformado por Anahí, Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y JuanPa Zurita, se juntan y en minutos deliberan qué personaje quieren seguir viendo en el escenario, mandando a los otros dos que se enfrentaron a la zona de riesgo.

Y también tienen el botón 'sálvame', que en esta temporada solamente lo pueden usar una vez por investigador, o sea, esa alternativa se podrá activar cuatro veces.

Retomando, después de decidir a qué personaje salvarán en conjunto, le toca al público salvar a uno de los que quedaron en riesgo de eliminación y esto lo eligen mediante unos dispositivos que solamente les dan a los asistentes que acuden al foro.

¿El público que ve el programa desde su casa puede votar? La respuesta es SÍ pero solamente lo pueden hacer en la última transmisión del reality, es decir, hasta el programa 10 donde quedan los personajes finalista.

No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

