quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

Carro Ñero enciende el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son sus pistas

Este zopilote, además de hacernos bailar, nos dejó varias pistas sobre su verdadera identidad. Conozcamos más de Carro Ñero

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¿Qué harían Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda y JuanPa Zurita si fueran personajes de '¿Quién es la Máscara?'?

Carro Ñero llegó con toda la actitud al gran escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025. Desde los primeros segundos que se plantó en medio del público y los investigadores, nos empezó a soltar pistas.

Este zopilote al parecer le encanta improvisar rimas y además tiene un carácter fuerte e irreverente, dando a entender que no huye de los conflictos. ¿Quién podrá ser?

Estas son las pistas que dio Carro Ñero en ¿Quién es la Máscara? 2025

Carro Ñero dijo que lo acusan de ser cumbianchero, argüendero y maromero, pero en realidad es muy sereno.

Creció entre Estados Unidos y México, donde allá era el 'mexicano' y aquí 'ese mi güerito de rancho'. Confesó que la vida lo esculpió a 'fregadazos', pero la química que heredó lo transformó en un tazo dorado.

Aunque ya no se sienta muy atractivo, sí fue muy guapo hace un par de años y la virgencita más bella lo transformó en una estrella.

Le gustan las 'cholillas' guapas y lo que suena a cumbia, pero no hay que dejarse engañar porque tiene una verdad oculta.

¿Quién será Carro Ñero? Los investigadores hacen sus apuestas

Carro Ñero nos mostró que viene del barrio y nos hipnotizó con su interpretación de 'Loco', canción de Neton Vega. Tras su presentación, los investigadores ya tenían sus ideas claras:

  • Anahí dijo que puede tratarse de Facundo.
  • Carlos Rivera apostó por Arturo Carmona.
  • Ana Brenda comentó que tal vez es Armando Araiza.
  • JuanPa Zurita pensó que podría tartarse de Juan Bertheau, más conocido como Berth Oh.
Imagen TelevisaUnivision


¿Le habrán atinado? No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

¿Quién es la Máscara?

