quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

Capi Bara puso en el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025 sus primeras pistas: ¿Podría ser un cantante o actor?

Este temible pirata conquistó los siete mares, aunque va navegando las aguas más peligrosas con el corazón roto. Esto es lo que conocimos de Capi Bara

Por:Gladys Tello
La segunda emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 nos trajo con el viento a Capi Bara, un experto marinero que sabe conquistar los mares más peligrosos que se le crucen.

Este temible roedor se presentó el capitán de su barco, así como el de su destino, por eso no está dispuesto a abandonar sus sueños y mostrará en el escenario que es una gran estrella.

Capi Bara deja sus primeras pistas en ¿Quién es la Máscara? 2025

Capi Bara se considera el terror de los siete mares... ¿o 77 mares? Aunque es pirata, no es copia de nadie, siendo completamente original, hasta podría decirse que es malcriado.

En sus travesías descubrió algo muy importante, pues no importa el oro que tenga pues la tristeza siempre lo ha encontrado.

Aunque el mar es peligroso y no tiene caminos, fue ahí donde aprendió a vencer el miedo y además aprendió el secreto para nunca renunciar, aunque a veces no le funciona.

Los investigadores navegan en las pistas de Capi Bara y lanzan sus apuestas

Aunque se vea como un carpincho muy temible, sobre el escenario vimos que le canta al amor. Esto concluyeron los investigadores:

  • JuanPa Zurita pensó que se puede tratar de Lasso.
  • Carlos Rivera, siguiendo por la línea de OV7, asumió que puede ser Óscar Schwebel.
  • Anahí sugirió que tal vez es Mauricio Ochmann.
  • Ana Brenda Contreras dijo que podría tratarse de Chayanne.
¿Alguno le habrá atinado? No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

¿Quién es la Máscara?

