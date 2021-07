“Comprendan mi dolor”: el llanto de una madre que busca a su hija separada en la frontera

La pesadilla de esta humilde familia comenzó cuando González cruzó la frontera por Reynosa, México, justo al entregarse a las autoridades estadounidenses. “Fue allí cuando me apartaron de mi nieta”, cuenta la abuela quien recuerda que pasaron horas hasta que le dijeron que sería deportada a México con sus hijos, y no con Keilin debido a que no era su hija.