¿Qué santo se celebra hoy viernes 6 de marzo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy viernes 6 de marzo?

En este día viernes 6 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Coleta, virgen (1380-1447), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Coleta, virgen (1380-1447)

Coleta, nacida en 1380 en Corbie, Picardía, fue una figura destacada en la historia de la Iglesia durante el Cisma de Occidente. Hija de un carpintero, quedó huérfana a los dieciocho años y, tras experimentar la falta de rigor en los monasterios que visitó, decidió buscar una vida más austera. Su búsqueda la llevó a la Tercera Orden de san Francisco, donde finalmente se enclaustró en una iglesia, dedicándose a la oración y la penitencia. Su vida estuvo marcada por un profundo deseo de reforma en la vida religiosa, lo que la llevó a recibir visiones que la instaban a actuar.

En 1405, a los veinticinco años, Coleta se presentó ante el papa Benedicto XIII en Avignón, quien quedó impresionado por sus propuestas de reforma. A pesar de la oposición que enfrentó de la comunidad religiosa y la sociedad, logró fundar dieciocho conventos de las Clarisas Pobres, promoviendo un retorno al espíritu primitivo de la Orden. Su legado perdura en la forma en que revitalizó la vida monástica y su dedicación a la oración y la penitencia, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y fe.

Relación con Jesús y legado espiritual

Coleta vivió una intensa relación con Jesús, dedicando su vida a la oración contemplativa y a la reforma de la vida religiosa. A través de sus visiones, recibió la misión de restaurar el fervor en las comunidades religiosas, lo que la llevó a fundar conventos que seguían el ejemplo de san Francisco. Su vida de reclusión y penitencia fue un testimonio de su compromiso con el mensaje cristiano, buscando siempre la cercanía con Dios. En sus momentos de éxtasis, pudo contemplar el estado de las personas consagradas a Dios, lo que la motivó a actuar en favor de la reforma.

Su perseverancia y dedicación a la causa de la reforma fueron fundamentales para el éxito de su misión. A pesar de las adversidades, Coleta logró establecer un nuevo camino para las Clarisas, dejando un legado que se extendió más allá de las fronteras de Francia. Su vida es un ejemplo de cómo la fe y la determinación pueden transformar realidades y su historia resuena en la frase “reformar la Orden franciscana”, que encapsula su misión y su amor por Jesús.

Todos los santos que celebramos este viernes

Marciano, Olegario, Basilio, Evagrio, Crodegando, Claudiano, Agapio, Víctor, Victorino, Basa, Conón, Cirilo, Coleta, Rosa de Viterbo, Kinesburga, Kineswuida, Bauterio

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.