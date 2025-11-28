¿Qué santo se celebra hoy viernes 28 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Video Madre hispana está "viva de milagro" tras una explosión: un bloque de concreto le cayó encima

En este día viernes 28 de noviembre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Catalina Labouré, religiosa (1806-1876), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Catalina Labouré, religiosa (1806-1876)

Catalina Labouré nació el 2 de enero de 1806 en Fain-les-Moutiers, Francia, en una familia numerosa que tuvo diecisiete hijos, de los cuales solo nueve sobrevivieron. Huérfana de madre a los nueve años, su infancia estuvo marcada por las responsabilidades del hogar, lo que la llevó a desarrollar un fuerte sentido de vocación religiosa. A pesar de las dificultades familiares y de tener que trabajar como criada, su perseverancia la condujo a ingresar en las Hijas de la Caridad, una comunidad fundada por San Vicente de Paúl, donde dedicó su vida al servicio de los más necesitados en asilos, hospitales y hospicios.

La relevancia de Catalina Labouré en la historia de la espiritualidad católica se debe a las apariciones de la Virgen María que experimentó en 1830. Durante estas visiones, la Virgen le pidió que creara una medalla con su imagen, que se convertiría en la famosa Medalla Milagrosa. Este evento marcó un hito en su vida y en la devoción mariana, ya que la medalla ha sido un símbolo de gracia y protección para millones de fieles en todo el mundo. A pesar de su vida sencilla y oculta, su legado perdura a través de esta medalla y su dedicación al servicio de Dios y de los demás.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Catalina Labouré estuvo profundamente marcada por su relación con Jesús y su compromiso con la fe. Aunque no fue testigo de eventos clave del Evangelio, su vida refleja los valores cristianos de amor, servicio y humildad. Su decisión de seguir la llamada de Dios, a pesar de las adversidades, es un testimonio de su fe y dedicación. En sus apariciones, la Virgen le transmitió un mensaje de esperanza y gracia, que se puede resumir en el momento clave de su vida: “se grabe una medalla”, que ha traído consuelo y milagros a muchos.

El legado espiritual de Catalina Labouré se manifiesta en la devoción a la Medalla Milagrosa, que ha inspirado a innumerables creyentes a confiar en la intercesión de la Virgen María. Su vida es un ejemplo de cómo la fe puede transformar la vida cotidiana en un camino de amor y servicio, recordándonos la importancia de vivir con humildad y dedicación a los demás.

Todos los santos que celebramos este viernes

Santiago de la Marca, Hilario, Quieta, Catalina Labouré, Teodora, Acario, Mansueto, Teodoro, Papiniano, Rufo, Sóstenes, Esteban el Joven, Basilio, Pedro, Andrés

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.