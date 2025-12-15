Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 15 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Urbicio, eremita († 802). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Video Descarga eléctrica deja más de 10 heridos en medio de una ceremonia religiosa: todo quedó en video

En este día lunes 15 de diciembre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Urbicio, eremita († 802), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Urbicio, eremita († 802)

PUBLICIDAD

Urbicio, conocido también como Urbe, fue un santo que vivió en el siglo VIII, en un contexto marcado por la dominación musulmana en España. Nació en Burdeos y fue capturado a la edad de catorce años junto a su madre, Asteria. A lo largo de su cautiverio, Urbicio se destacó por su piedad y virtudes cristianas, sirviendo a su amo con la convicción de que servía al verdadero Amo de todos. Su vida es un testimonio de fe y resistencia, ya que, a pesar de las adversidades, mantuvo un espíritu cristiano y anheló su liberación.

La libertad de Urbicio llegó gracias a la intercesión de los santos Justo y Pastor, lo que lo llevó a realizar un viaje de agradecimiento a Alcalá. En su vida posterior, se retiró a Huesca, donde vivió en completa pobreza y dedicación a la oración, imitando el estilo de vida de los anacoretas egipcios. Su ejemplo de austeridad y dedicación a Dios atrajo a muchos, quienes buscaban su instrucción y se sentían inspirados por su vida de fe.

Relación con Jesús y legado espiritual

Urbicio no fue un testigo directo de los eventos del Evangelio, pero su vida refleja los valores del cristianismo que Jesús enseñó. Su dedicación a la oración y su vida de penitencia son un claro ejemplo de cómo vivir en comunión con Dios. Su historia, adornada con elementos legendarios, sirvió como un faro de esperanza para los cristianos de su tiempo, quienes enfrentaban persecuciones por su fe. Este relato pudo haber mantenido la fe de muchos y alentado a otros a convertirse en catequistas y apóstoles en su comunidad.

PUBLICIDAD

El impacto de Urbicio en la vida de los cristianos de su época es innegable y su legado espiritual sigue siendo relevante hoy en día. Su vida nos recuerda la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos difíciles, así como el poder de la intercesión de los santos. La historia de Urbicio es un llamado a vivir con valentía y a ser testigos del amor de Dios en el mundo.

Todos los santos que celebramos este lunes

Valeriano, Folcuino, Esteban, Faustino, Lucio, Cándido, Celiano, Fortunato, Ireneo, Antonio, Teodoro, Saturnino, Baco el joven, Víctor, Jenaro, Marco, Maximiano, Marino, Máximo, Nino, Pablo el Joven, Sántulo, Silvia, Urbicio, Cristiana, Justo, Pastor.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.