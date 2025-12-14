Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 14 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

Video Macabro hallazgo: niña de 4 años llevaba varios días encerrada con los cuerpos de su madre y hermano

Hoy domingo 14 de diciembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia (1542-1591), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia (1542-1591)

PUBLICIDAD

Juan de la Cruz, nacido como Juan Yepes en 1542 en Fontiveros, Ávila, fue un destacado religioso y místico español. Proveniente de una familia humilde, su vida estuvo marcada por la pobreza y la búsqueda de conocimiento. Atraído por la vida religiosa, se unió a la Orden del Carmen, donde adoptó el nombre de Juan de la Cruz. Su encuentro con Santa Teresa de Jesús fue crucial, ya que juntos impulsaron la reforma del Carmelo, buscando un retorno a la austeridad y la espiritualidad profunda. Su legado es significativo no solo por su contribución a la orden carmelita, sino también por su influencia en la literatura mística y espiritual del siglo XVI.

La vida de Juan de la Cruz estuvo llena de desafíos, incluyendo una dura prisión a manos de sus propios hermanos carmelitas. Sin embargo, estos sufrimientos alimentaron su vida espiritual y su obra literaria. Es conocido por sus escritos, como "Subida al Monte Carmelo" y "Noche oscura del alma", que reflejan su profunda relación con Dios y su búsqueda de la unión mística. Canonizado en 1726 y declarado doctor de la Iglesia en 1926, su figura sigue siendo un referente en la espiritualidad cristiana y la poesía mística.

Relación con Jesús y legado espiritual

Juan de la Cruz vivió su vida en un constante anhelo de unión con Jesús, lo que se refleja en sus obras. Su experiencia de sufrimiento y despojo lo llevó a una profunda contemplación y a expresar su amor por Cristo a través de la poesía. Aunque no fue testigo de los eventos del Evangelio, su vida y decisiones contribuyeron a la difusión del mensaje cristiano, especialmente en el contexto de la reforma carmelita. Un momento clave en su vida fue su escape de la prisión, donde demostró una fe inquebrantable y una audaz confianza en Dios, lo que se puede resumir en “padecer, Señor y ser menospreciado”.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de Juan de la Cruz se manifiesta en su capacidad para transformar el sufrimiento en una experiencia de cercanía a Dios. Su poesía y escritos han inspirado a generaciones de creyentes a buscar una relación más profunda con Jesús, convirtiéndolo en un pilar de la espiritualidad cristiana. Su vida y obra continúan siendo un faro de luz para aquellos que buscan la verdad y la belleza en la experiencia de la fe.

Todos los santos que celebramos este domingo

Juan de la Cruz, Venancio Fortunato, Druso, Zósimo, Teodoro, Herón, Arsenio, Isidoro, Dióscoro, Eutropia, Justo, Abundio, Fingar, Lupicino, Espiridión, Viátor, Pompeyo, Nicasio, Matroniano, Agnelo, Filemón.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.