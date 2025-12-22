Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 22 de diciembre Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

Hoy lunes 22 de diciembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Francisca Javier Cabrini, fundadora (1850-1917), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Francisca Javier Cabrini, fundadora (1850-1917)

Francisca Javier Cabrini nació el 15 de julio de 1850 en Sant’Angelo Logidiano, Lombardía, en una familia de campesinos cristianos. Desde temprana edad, mostró un fuerte compromiso con su fe, recibiendo la confirmación a los ocho años y la primera comunión a los nueve. Su carrera comenzó como maestra en Vidardo, donde también realizó una labor apostólica y social significativa. Posteriormente, se convirtió en superiora en el Hospicio de la Providencia en Codoño, aunque esta experiencia fue breve debido a la disolución de la fundación por parte del obispo. Reconociendo su potencial, el obispo le sugirió fundar una misión, lo que llevó a la creación de las Misioneras del Sagrado Corazón.

En 1907, Francisca Javier Cabrini obtuvo la aprobación pontificia para su congregación, que rápidamente creció, estableciendo sesenta y siete casas en Europa, Estados Unidos y América Central antes de su muerte en 1917. Su labor se centró en ayudar a los emigrantes italianos que enfrentaban numerosas dificultades, proporcionando hospitales, orfanatos, colegios y asilos. Su dedicación y valentía en la misión de llevar el Evangelio a los necesitados la convirtieron en una figura relevante en la historia de la Iglesia, enriqueciendo no solo a los emigrantes, sino a toda la comunidad cristiana.

Relación con Jesús y legado espiritual

Francisca Javier Cabrini vivió su vida en estrecha relación con Jesús, dedicándose a la atención de los más vulnerables y extendiendo el mensaje cristiano a través de su obra. Aunque no fue testigo de eventos clave del Evangelio, su vida refleja el espíritu de servicio y amor que Jesús enseñó. Su deseo de llevar el Evangelio a tierras lejanas, como China, muestra su profunda vocación misionera, aunque su camino se redirigió hacia América, donde su labor fue fundamental para muchos. Su legado se manifiesta en la frase “instrucción, formación religiosa”, que encapsula su compromiso con la educación y el bienestar espiritual de los emigrantes.

Todos los santos que celebramos este lunes

Queremón, Hunguero, Demetrio, Honorato, Floro, Flaviano, Isquirión, Zenón, Adam, Ultán, Francisca Javier Cabrini,

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.