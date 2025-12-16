Iglesia católica ¿Buscas saber el santoral de hoy martes 16 de diciembre de 2025? Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

En este 16 de diciembre, recordamos a Adelaida (Adela, Alicia), emperatriz (931-999), una mujer que, a pesar de las turbulencias políticas y personales, se convirtió en un faro de esperanza y servicio para su pueblo, dedicando su vida a hacer el bien y a ser un testigo fiel de Cristo.

La vida y obra de Adelaida (Adela, Alicia), emperatriz (931-999)

Adelaida, también conocida como Alicia, fue una destacada emperatriz que vivió entre los años 931 y 999. Nacida en un contexto de agitación política y militar, se casó a una edad temprana con Lotario, rey de Italia y se convirtió en madre de la pequeña Emma. Sin embargo, su vida no fue un cuento de hadas, ya que se vio envuelta en una serie de eventos trágicos y complicados, incluyendo la muerte de su primer esposo y su posterior viudez a los dieciocho años. A lo largo de su vida, Adelaida enfrentó intrigas de la corte, traiciones y sufrimientos, lo que la llevó a convertirse en una figura relevante en la historia de su tiempo.

Tras la muerte de su primer marido, Adelaida se casó nuevamente, lo que la unió a la dinastía de los tres primeros Otones. A pesar de las adversidades, se destacó como regente y emperatriz, especialmente durante el reinado de Otón III. Su vida estuvo marcada por un profundo sentido de servicio y dedicación hacia los demás, ya que utilizó su posición para proteger y consolar a los necesitados. Adelaida es recordada por su piedad y su compromiso con el bienestar de su pueblo, convirtiéndose en un ejemplo de liderazgo justo y compasivo.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Adelaida estuvo impregnada de un fuerte vínculo con los valores cristianos, que se reflejaron en sus acciones y decisiones. A lo largo de su vida, mostró un compromiso sincero con la oración y la mortificación, buscando expiar los pecados de su pueblo. Su legado espiritual se manifiesta en su dedicación a la construcción y resurgimiento de templos, como el de Magdeburgo, donde se evidenció su deseo de propiciar un entorno de fe y esperanza. Testigo de Cristo, su vida fue un testimonio de amor y servicio hacia los demás.

En su papel como emperatriz, Adelaida no solo gobernó, sino que también se dedicó a hacer el bien, mostrando un esmero infatigable en las tareas de gobierno. Su vida es un ejemplo de cómo el poder puede ser utilizado como un servicio para el bien del pueblo y su legado perdura como un faro de luz en la historia cristiana.

Todos los santos que celebramos este martes

Albina, Isabel, Everardo, Macario, Adelardo, Apseo, Aitalas, Valentín, Concordio, Naval, Agrícola, Beano, Bean, Adón, Irenión, Elías, Teófanes, Adelaida, Ananías, Azarías, Misael, Jacob

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.