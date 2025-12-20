Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 20 de diciembre Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

Hoy sábado 20 de diciembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Domingo de Silos, abad († 1073), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Domingo de Silos, abad († 1073)

Domingo de Silos nació en el siglo XI en Cañas, cerca de Nájera, en el reino de Navarra. Su origen social es incierto, pero desde joven mostró un carácter apacible y una inclinación hacia el estudio. A pesar de que sus padres lo orientaron hacia la clerecía, él buscaba más la santificación y la gloria de Dios que los honores mundanos. Tras ser ordenado sacerdote, se sintió indigno de su ministerio y decidió retirarse, encontrando su camino en el monasterio de San Millán de la Cogolla, donde se convirtió en un ejemplo para sus compañeros monjes.

Como prior de Santa María, Domingo de Silos fue solicitado para liderar el monasterio de San Sebastián de Silos, que se encontraba en ruinas. Su labor fue fundamental en la restauración del monasterio, convirtiéndolo en un centro de civilización y espiritualidad en la región. Su firmeza ante el rey don García de Navarra, al defender los tesoros del cenobio, le valió el destierro, pero también le permitió llevar a cabo una obra monumental que dejó un legado duradero en la historia de Castilla.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Domingo de Silos estuvo marcada por su dedicación a la oración y la penitencia, reflejando un profundo vínculo con Jesús. Aunque no fue testigo de eventos clave del Evangelio, su compromiso con la fe y su labor en el monasterio contribuyeron al mensaje cristiano de amor y comunidad. Su legado se manifiesta en la transformación del monasterio en un lugar de encuentro espiritual y cultural, donde la alabanza y el estudio florecieron. Su vida se puede resumir en la frase “Abad de santa vida”, que resalta su dedicación y bondad.

Todos los santos que celebramos este sábado

Domingo de Silos, Filogonio, Domingo de Brescia, Eugenio, Macario, Liberato, Bayulo, Ingeno, Amón, Zenón, Tolomeo, Teófilo, Ceferino, Julio, Miguel, Abrán, Coren, Ursicinio, Oria

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.