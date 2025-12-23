Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 23 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

En este día martes 23 de diciembre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Juan Cancio o de Kanty, presbítero (1390-1473), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Juan Cancio o de Kanty, presbítero (1390-1473)

Juan Cancio, conocido también como Juan de Kanty, nació en 1390 en la región cercana a Cracovia, Polonia. Su vida transcurrió en la Edad Media, un periodo caracterizado por la diversidad cultural y religiosa en Europa. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Cracovia, donde se destacó como un profesor competente y un canónigo respetado. Su dedicación a la enseñanza y su compromiso con la verdad lo convirtieron en un referente en su comunidad, a pesar de enfrentar envidias y adversidades por su rectitud profesional.

Tras ser desterrado de la universidad por razones injustas, Juan Cancio asumió el cargo de párroco en Olkusz, donde se encontró con una comunidad dividida y necesitada de unidad. A través de su labor pastoral, logró reconciliar a los fieles y fomentar la caridad. Su vida fue un ejemplo de fidelidad a Dios y a los hombres, destacándose por su carácter amable y su dedicación al servicio de los demás. Murió en 1473 y fue canonizado en 1767, siendo recordado como un modelo de santidad accesible a todos.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Juan Cancio estuvo marcada por su profundo vínculo con Jesús, manifestado en sus acciones de caridad y compasión. En una ocasión, tras ser asaltado, decidió compartir lo poco que le quedaba con sus ladrones, lo que provocó su arrepentimiento y la devolución de lo robado. Este acto de amor y perdón refleja su compromiso con el mensaje cristiano de la misericordia. Además, su generosidad se evidenció cuando, al ver a un mendigo, le ofreció su propia comida y su capa, mostrando así su entrega a los más necesitados.

El legado espiritual de Juan Cancio se centra en la idea de que la santidad no requiere de actos extraordinarios, sino de la fidelidad en el cumplimiento del deber. Su vida es un testimonio de que el camino hacia la santidad es posible para todos, sin necesidad de milagros o martirios. Su ejemplo perdura como un recordatorio de que, a través de la caridad y el amor al prójimo, se puede vivir el mensaje de Jesús en la cotidianidad. Fidelidad a Dios y a los hombres es el legado que nos deja este santo, cuya memoria sigue inspirando a muchos en su camino de fe.

Todos los santos que celebramos este martes

Juan Cancio, Garibaldo, Ivo, Sérvulo, Asclepio, Murdón, Nifón, Frideberto, Harmano, Beno, Ives, Mardonio, Migdonio, Teódulo, Saturnino, Euporo, Basílides, Evaristo, Gelasio, Euniciano, Cetico, Cleomenes, Agatocles, Dagoberto, Sabiniano, Mayota, Victoria, Vintilo.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.