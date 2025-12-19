Iglesia católica ¿Te gustaría saber el santoral de hoy viernes 19 de diciembre de 2025? Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

En este 19 de diciembre, recordamos a Nemesio, mártir († c. 250), un cristiano anónimo cuya vida ejemplar y firmeza en la fe lo llevaron a enfrentar la persecución con valentía, convirtiéndose en un símbolo de la nobleza y la bondad que perduran a lo largo de los siglos.

La vida y obra de Nemesio, mártir († c. 250)

Nemesio fue un cristiano anónimo que vivió durante la persecución del emperador Decio, alrededor del año 250. Su historia, aunque no está completamente documentada, se conoce a través de relatos de San Dionisio, obispo de Alejandría. Era un hombre de costumbres sanas y conducta ética intachable, apreciado por su comunidad por su bondad. A pesar de no tener un oficio conocido ni una posición social destacada, Nemesio se convirtió en un modelo de virtud y fe para sus contemporáneos, representando los valores del cristianismo en una época de adversidad.

La vida de Nemesio estuvo marcada por la envidia de algunos que, al no poder soportar su integridad, lo acusaron falsamente de colaborar con criminales. A pesar de ser absuelto inicialmente, la presión de sus acusadores llevó a su condena. Su firmeza en la fe y su decisión de no renegar de Dios lo llevaron a ser martirizado, siendo quemado en la hoguera junto a otros condenados. Su sacrificio es un testimonio de la fortaleza de los cristianos en tiempos de persecución.

Relación con Jesús y legado espiritual

Nemesio se mantuvo firme en su fe, incluso ante la muerte, lo que refleja su profundo vínculo con Jesús. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su decisión de no renunciar a su fe en medio de la adversidad resuena con el mensaje cristiano de sacrificio y amor. Su historia culmina en un momento significativo: su alegría por morir entre malhechores, similar a como lo hizo el Maestro, lo que resalta su identificación con el sufrimiento de Cristo. Este acto de valentía y fidelidad se convierte en un legado espiritual que inspira a los creyentes a permanecer firmes en su fe, incluso en las circunstancias más difíciles.

Anastasio I, Sindimio, Nemesio, Darío, Zósimo, Segundo, Ciriaco, Anastasio, Maura, Eusebio, Marcelo, Hipólito, Máximo, Fausta, Polieuto, Paulino, Meuris, Teo, Gregorio, Timoteo, Protasia, Urbano V

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.