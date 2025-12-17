Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 17 de diciembre En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Lázaro, obispo (s. I). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Hoy miércoles 17 de diciembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Lázaro, obispo (s. I), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Lázaro, obispo (s. I)

Lázaro fue un personaje destacado en el contexto del Nuevo Testamento, conocido principalmente por su relación con Jesús. Vivió en Betania, cerca de Jerusalén, en el siglo I y es recordado por su cercanía a la familia de Marta y María, quienes lo acogieron en su hogar. Aunque su figura no es la más prominente en los relatos evangélicos, su historia es fundamental para entender la humanidad de Jesús y su capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno. La narrativa evangélica sugiere que Lázaro era un hombre querido, cuya enfermedad y posterior resurrección por parte de Jesús se convirtieron en un testimonio poderoso de la fe y la esperanza en la vida eterna.

El relato de Lázaro en el Evangelio de Juan es particularmente significativo, ya que muestra no solo su muerte, sino también el profundo dolor que experimentó Jesús ante la pérdida de su amigo. Este evento no solo resalta la amistad entre ellos, sino que también se convierte en un momento clave que anticipa la propia resurrección de Jesús. La comunidad de Betania, donde vivía Lázaro, se convierte en un símbolo de acogida y confianza en la promesa de salvación, valores que resonaron en la enseñanza de Cristo y que continúan inspirando a los creyentes.

Relación con Jesús y legado espiritual

La relación de Lázaro con Jesús es un ejemplo conmovedor de amistad y compasión. Su resurrección, un milagro que dejó a muchos asombrados, se convierte en un testimonio del poder divino y de la esperanza que trae el mensaje cristiano. En un momento de gran emoción, Jesús se presenta ante el sepulcro de Lázaro y, con lágrimas en los ojos, clama: “¡Lázaro, sal fuera!”, lo que no solo demuestra su amor por su amigo, sino también su autoridad sobre la muerte.

El legado espiritual de Lázaro trasciende su historia personal, ya que su resurrección se interpreta como un símbolo de la vida eterna prometida a todos los creyentes. A través de su figura, se invita a la reflexión sobre la fe, la esperanza y la relación con lo divino, elementos que son fundamentales en la vida cristiana. La historia de Lázaro continúa inspirando a generaciones, recordando la importancia de la amistad, la compasión y la fe en momentos de adversidad.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Lázaro, Calínico, Egil, Floriano, Cristóbal, Olimpíades, Olimpia, Bega, Mainardo, Esturnio, Judi, Yolanda, Violante, Wivina, Beato José Manyanet

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.