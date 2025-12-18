Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 18 de diciembre En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de La Expectación del Parto. Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Video Madre dice que San Joselito salvó a su hijo de 3 años de la muerte: "Estaba morado, no reaccionaba"

En este 18 de diciembre, celebramos a La Expectación del Parto, un momento de profunda esperanza que nos invita a reflexionar sobre la inminente llegada del Mesías, un acontecimiento que llenó de gozo y anhelo a la Virgen María y al Pueblo de Israel.

La Expectación del Parto

PUBLICIDAD

La Expectación del Parto, también conocida como Nuestra Señora de la O, es una celebración que resalta la figura de la Virgen María en el contexto de la espera del nacimiento de Jesús. Esta festividad tiene sus raíces en la tradición cristiana y se remonta al siglo VII, específicamente en el décimo concilio de Toledo en el año 656, donde se promovió su devoción. La figura de María es central en esta celebración, ya que representa la esperanza y la expectativa del pueblo de Israel por la llegada del Mesías, un anhelo que se intensificó en tiempos de angustia y sufrimiento.

La comunidad cristiana ha venerado a La Expectación del Parto como un símbolo de la alegría y la esperanza que trae consigo la llegada de Jesús. En los Evangelios, María es presentada como la madre del Salvador y su papel es fundamental en la historia de la redención. La devoción hacia ella se ha manifestado a través de diversas expresiones artísticas y litúrgicas, que reflejan la profunda conexión entre la Virgen y la promesa de salvación que se cumple en su hijo.

Relación con Jesús y legado espiritual

La figura de La Expectación del Parto está intrínsecamente ligada a la vida de Jesús, ya que su espera simboliza la llegada del bien supremo para la humanidad. María, en su estado de espera, representa la fe y la confianza en las promesas divinas. Su papel como madre del Mesías es un testimonio de su entrega y amor y su figura ha inspirado a generaciones de creyentes a vivir en esperanza. Un momento clave en esta relación se refleja en la anticipación de su parto, que se puede resumir en la expresión «la llegada del Mesías».

PUBLICIDAD

El legado espiritual de La Expectación del Parto se manifiesta en la manera en que invita a los fieles a reflexionar sobre la importancia de la espera y la esperanza en sus propias vidas. La devoción a María no solo celebra su maternidad, sino que también anima a los creyentes a vivir con la expectativa de la llegada de Cristo en sus corazones, recordando que cada espera puede ser una oportunidad para fortalecer la fe y la conexión con lo divino.

Todos los santos que celebramos este jueves

Nuestra Señora de la O, Virgen de la Esperanza, Rufo, Zósimo, Teótimo, Basiliano, Victuro, Adjutor, Cuarto, Victorino, Quinto, Simplicio, Desiderato, Paladio, Auxencio, Floro, Graciano, Modesto, Judas Macabeo, Winebaldo.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.