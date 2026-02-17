Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 17 de febrero Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

Video Grupo guerrillero libera a un niño hispano que tenía secuestrado hace tres semanas: "Es un milagro"

En este día martes 17 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Los 7 fundadores de los servitas (s. XIII), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Los 7 fundadores de los servitas (s. XIII)

PUBLICIDAD

Los 7 fundadores de los servitas fueron un grupo de santos que vivieron en el siglo XIII, compuesto por Bonfilio Monaldi, Bonayunto Manetti, Manetto de l’Antella, Amidio Amidei, Ugocio Ugoccini, Sostenio de Sostegni y Alejo Falconieri. Aunque no tenían la intención de fundar una orden religiosa, su dedicación a la Virgen María y su vida de oración y penitencia llevaron a la creación de la Orden de los Siervos de la Bienaventurada Virgen María. Este grupo de jóvenes emprendedores se unió en Florencia, en un contexto de conflictos sociales y políticos y se comprometieron a vivir en servicio a la Virgen, lo que les llevó a formar una comunidad religiosa.

El 15 de agosto de 1233, en la festividad de la Asunción, decidieron dedicarse a la Virgen y buscar su intercesión. Con el apoyo del obispo de Florencia, comenzaron su vida religiosa en Villa Camarzia y luego se trasladaron a Cafaggio, donde vivieron en oración y penitencia. A pesar de las dificultades, su comunidad creció y se consolidó, lo que llevó a la aprobación papal de la orden en 1255. La figura de Alejo Falconieri, el último en morir, es especialmente significativa, ya que se dedicó a la vida de servicio y humildad, sin buscar el sacerdocio.

Relación con Jesús y legado espiritual

Los 7 fundadores de los servitas vivieron una profunda relación con Jesús, reflejada en su dedicación a la oración y la penitencia. Su vida de servicio y su compromiso con la Virgen María fueron fundamentales para el desarrollo de su orden. A través de su ejemplo, promovieron valores de humildad y dedicación al prójimo, contribuyendo al mensaje cristiano de amor y servicio. Un momento clave en su historia fue cuando, pidiendo limosna por las calles de Florencia, fueron reconocidos por la gente, lo que marcó el inicio de su reconocimiento como "servidores de la Virgen". Este hecho transformó su vida comunitaria y les permitió expandir su misión.

PUBLICIDAD

La intervención de la Virgen en su vida fue crucial, llevándolos a adoptar la Regla de san Agustín y a vivir en comunidad con votos religiosos. Su legado espiritual perdura hasta hoy, siendo un ejemplo de fe y dedicación. El milagro que ocurrió en Viareggio, por su intercesión, fue un testimonio de su santidad y llevó a su canonización en 1888 por el papa León XIII, consolidando su lugar en la historia de la Iglesia.

Todos los santos que celebramos este martes

Alejo de Falconieri, Bonfiglio, Bonajunta, Amideo, Sosteneo, Lotoringo, Ugocio, Faustino, Policromio, Silvino, Benedicto, Eutropio, Teódulo, Donato, Secundiano, Rómulo, Francisco Regis Clet, Bonfilio Monaldi, Bonayunto Manetti, Manetto de l’Antella, Amidio Amidei, Ugocio Ugoccini, Sostenio de Sostegni, Alejo Falconieri, Felipe Benicio.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.