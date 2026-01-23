Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del viernes 23 de enero En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Ildefonso, arzobispo de Toledo (607-667). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este día viernes 23 de enero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Ildefonso, arzobispo de Toledo (607-667), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Ildefonso, arzobispo de Toledo (607-667)

Ildefonso, arzobispo de Toledo, nació en el año 607 durante el reinado de Witerico. Su figura se destaca en la España visigótica, donde se convirtió en un líder espiritual y un defensor de la justicia. Tras la muerte de san Eugenio, el clero y el pueblo de Toledo lo eligieron como su sucesor en 658, siendo abad del monasterio Agaliense antes de asumir la metrópoli. Conocido por su elocuencia y su compromiso con la fe, Ildefonso participó en varios concilios importantes, donde defendió los derechos de la Iglesia y promovió la educación y la literatura religiosa.

Su obra literaria, aunque en gran parte perdida, incluye escritos significativos como el "Caminando por el desierto" y el "Tratado sobre el Bautismo". Sin embargo, su legado más célebre es el opúsculo "Perpetua virginidad de la Madre de Dios", donde expresa su profunda devoción hacia la Virgen María. Esta obra no solo refuta herejías de su tiempo, sino que también establece un modelo de veneración mariana que perduraría en la tradición hispánica, siendo referenciado por autores a lo largo de los siglos.

Relación con Jesús y legado espiritual

Ildefonso tuvo un vínculo especial con Jesús a través de su devoción a la Virgen María, que se manifiesta en su obra y en su vida. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su labor como arzobispo y su defensa de la fe cristiana contribuyeron a la difusión del mensaje de Cristo en su comunidad. Un momento clave en su vida fue la aparición de la Virgen en la catedral, donde se dice que dejó una vestidura litúrgica como símbolo de su favor. Este evento es recordado como un testimonio de su cercanía a lo divino y su papel como intercesor.

La devoción de Ildefonso hacia la Madre de Dios no solo enriqueció su vida espiritual, sino que también dejó un legado duradero en la liturgia y en la cultura religiosa de España. Su influencia se siente en la forma en que se celebran las festividades marianas y en la literatura que ha surgido en torno a su figura, reflejando su compromiso con el mensaje cristiano y su amor por Jesús y María.

Todos los santos que celebramos este viernes

Ildefonso, Emerenciana, Mesalina, Pármenas, Agatángelo, Clemente, Severiano, Aquila, Asclas, Juan el Limosnero, Urbano, Amasio, Martirio, Armando, Leocadia

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.