Iglesia católica ¿Te gustaría saber el santoral de hoy domingo 8 de marzo de 2026? Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

Video Más de una decena de feligreses mueren tras accidente en vía conocida como 'la carretera de la muerte'

En este día domingo 8 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Juan de Dios, fundador (1495-1550), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Juan de Dios, fundador (1495-1550)

PUBLICIDAD



Juan de Dios nació en Montemayor, Évora, Portugal, en 1485, en una familia profundamente cristiana. Desde joven, abandonó su hogar y se trasladó a España, donde vivió diversas experiencias, incluyendo su paso por la milicia. Su vida dio un giro radical tras escuchar una predicación de Juan de Ávila en 1537, lo que lo llevó a una profunda conversión. A partir de ese momento, se dedicó a servir a los enfermos y necesitados, fundando un hospital en Granada que se convirtió en un refugio para los más desamparados.

La figura de Juan de Dios es relevante no solo por su labor caritativa, sino también por su capacidad de inspirar a otros a seguir su ejemplo. A pesar de no haber sido ordenado sacerdote, su vida estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con los valores cristianos de amor y servicio. Su legado perdura a través de la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, que continúa su misión de cuidar a los enfermos y marginados.

Relación con Jesús y legado espiritual



Las acciones de Juan de Dios reflejan un profundo vínculo con Jesús, quien lo inspiró a dedicarse a los más necesitados. Su vida estuvo marcada por momentos de intensa espiritualidad y entrega, como cuando se le apareció Jesucristo en forma de pobre, lo que reafirmó su misión. Su deseo de vivir el mensaje cristiano lo llevó a actuar de manera radical, buscando el desprecio de la sociedad para identificarse con los marginados. Este compromiso se evidencia en su famosa frase: “Misericordia, Señor!”, que encapsula su anhelo de servir a los demás.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de Juan de Dios se manifiesta en su dedicación a los enfermos y su capacidad de transformar vidas a través del amor y la compasión. Su canonización en 1691 por el Papa Inocencio XII es un testimonio de su impacto en la comunidad cristiana y su papel como modelo de fe y caridad. Su vida invita a reflexionar sobre la verdadera locura y cordura en el servicio a los demás, desafiando las normas sociales y mostrando que el amor al prójimo es el camino hacia la santidad.

Todos los santos que celebramos este domingo

Juan de Dios, Quintilo, Cirilo, Julián, Félix, Filemón, Apolonio, Ariano, Teótico, Urbano, Rogato, Silvano, Herenia, Felicidad, Mamila, Veremundo, Esteban, Poncio, Liberio, Arnoldo, Antonino.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.