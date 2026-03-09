TV SHOWS
¿Buscas saber el santoral de hoy lunes 9 de marzo de 2026?

Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Hoy, 9 de marzo, celebramos a Francisca Romana, fundadora (1384-1440), una mujer de fe inquebrantable que, en medio de las adversidades de la Roma medieval, dedicó su vida a la caridad y la espiritualidad, dejando un legado perdurable en la historia de la Iglesia.

La vida y obra de Francisca Romana, fundadora (1384-1440)

Francisca Romana nació en Roma en 1384, en el seno de una familia noble feudal. Desde su infancia, mostró una inclinación hacia la piedad, desarrollando un hábito de oración continua a una edad temprana. A los trece años, se casó con Lorenzo Ponziani, un caballero influyente y juntos formaron un hogar donde ella se destacó como esposa y madre, a pesar de las adversidades que enfrentaron, incluyendo la ocupación de Roma por las tropas de Ladislao Durazzo. Su vida estuvo marcada por la dedicación a los enfermos y a los pobres, lo que refleja su compromiso con los valores cristianos de caridad y servicio.

En 1425, Francisca Romana comenzó a formar una asociación secular con otras mujeres de su comunidad, que compartían sus ideales de vida religiosa y caritativa. Esta iniciativa evolucionó en 1432 hacia la creación de la Congregación de Oblatas de San Benito, donde las mujeres podían vivir una vida monástica sin abandonar completamente el mundo. A lo largo de su vida, Francisca fue guiada por su ángel de la guarda, quien la inspiraba y la amonestaba, lo que se convirtió en un símbolo de su espiritualidad. Falleció el 9 de marzo de 1440 y su obra fue aprobada por el papa Eugenio IV en 1444, siendo canonizada en 1608.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Francisca Romana estuvo profundamente marcada por su relación con Jesús, a quien sirvió a través de sus acciones caritativas y su dedicación a la oración. Aunque no fue testigo de eventos clave del Evangelio, su vida refleja el mensaje cristiano de amor y servicio al prójimo. Su compromiso con los enfermos y los pobres, incluso en tiempos de gran sufrimiento personal, resalta su fe y su deseo de vivir el Evangelio en su cotidianidad. Un momento clave de su vida se puede resumir en su ángel de la guarda, quien la guiaba y la inspiraba en su camino espiritual.

El legado de Francisca Romana perdura a través de la Congregación de Oblatas de San Benito, que continúa su misión de servicio y caridad en la actualidad. Su vida es un testimonio de cómo se puede vivir la fe en medio de las dificultades y su ejemplo sigue inspirando a muchas personas a seguir el camino de Cristo a través de la acción y la dedicación a los demás.

Todos los santos que celebramos este lunes

Francisca Romana, Paciano, Benito, Gregorio Niseno, Catalina de Bolonia, Domingo Savio, Quirino, Cándido, Cirión, Vidal, Urpasiano

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

