Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 10 de marzo Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Video Madre dice que San Joselito salvó a su hijo de 3 años de la muerte: "Estaba morado, no reaccionaba"

En este día martes 10 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Los 40 mártires de Sebaste († a. 320), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Los 40 mártires de Sebaste († a. 320)

PUBLICIDAD

Los 40 mártires de Sebaste fueron un grupo de soldados de la Legión XII Fulminata que vivieron en el siglo IV, en un contexto de creciente persecución contra los cristianos. En el año 320, bajo el mandato del emperador Licinio, estos hombres se enfrentaron a la decisión de renunciar a su fe o enfrentar la muerte. Su valentía y firmeza en la creencia cristiana los llevaron a ser martirizados en un estanque helado en Armenia, donde prefirieron morir antes que traicionar sus convicciones. Este acto heroico se convirtió en un símbolo de fe y resistencia para la comunidad cristiana.

La historia de los 40 mártires de Sebaste ha sido transmitida a lo largo de los siglos, destacando su entrega y sacrificio. San Gregorio de Nisa, un defensor de su memoria, relata cómo estos soldados se animaban mutuamente en su último momento, orando juntos para ser coronados en el cielo. Su martirio no solo fue un acto de fe, sino también un testimonio de la lucha de los cristianos en una época de adversidad, lo que les otorgó un lugar especial en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

El sacrificio de los 40 mártires de Sebaste refleja un profundo vínculo con el mensaje de Jesús, quien enseñó sobre la importancia de la fe y la perseverancia ante la adversidad. Aunque no fueron testigos directos de los eventos del Evangelio, su decisión de mantenerse firmes en su creencia en medio de la persecución resuena con el llamado de Cristo a ser fieles hasta la muerte. En su momento de martirio, oraron: Cuarenta, Señor, bajamos al estadio, un eco de su deseo de ser reconocidos por su lealtad a Dios.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de estos mártires ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de cristianos a vivir con valentía y compromiso. Su culto se extendió rápidamente y su memoria se celebra en diversas tradiciones cristianas, recordando la importancia de la fe y la comunidad en tiempos de prueba. La devoción hacia los 40 mártires de Sebaste continúa siendo un faro de esperanza y fortaleza para los creyentes en la actualidad.

Todos los santos que celebramos este martes

Cayo, Alejandro, Víctor, Cuadrado, Cándido, Dionisio, Pablo, Cipriano, Crescente, Anecto, Los 40 de Sebaste, Victorino, Macario, Silvestre, Atalo, Emiliano, Droctoveo, María Eugenia Milleret de Brou, Anastasia, Andrés, Juan Sarcander.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.