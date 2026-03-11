Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 11 de marzo? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Áurea (Oria o Auria), virgen (c. a. 1042-1070). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este día 11 de marzo, celebramos a Áurea (Oria o Auria), virgen (c. a. 1042-1070), una mística española que, desde su reclusión en el monasterio de San Millán de la Cogolla, dedicó su vida a la oración y la penitencia, dejando un legado de santidad y milagros que aún resuena en la memoria de los fieles.

La vida y obra de Áurea (Oria o Auria), virgen (c. a. 1042-1070)

Áurea, también conocida como Oria, fue una virgen y abadesa española nacida en Villavelayo, cerca del monasterio de San Millán de la Cogolla, en un periodo de florecimiento espiritual en la región. Hija de García Nuño y Amuna, su nombre evoca la riqueza y el brillo del oro. Desde joven, Áurea mostró un profundo deseo de consagrarse a Dios, eligiendo vivir en castidad y dedicándose a la oración y la penitencia, lo que la llevó a ser reconocida por su santidad y misticismo. Su vida en el monasterio estuvo marcada por un compromiso ferviente con la espiritualidad y la comunidad, elevando el tono de exigencia entre sus compañeras.

La vida de Áurea estuvo llena de experiencias místicas, incluyendo visiones de santas y éxtasis que la acercaron a la divinidad. Su deseo de reclusión y oración constante la llevó a vivir emparedada, dedicándose a la lectura de la Sagrada Escritura y a labores manuales que beneficiaban a su comunidad. La fama de su santidad se extendió más allá de las paredes del monasterio, atrayendo a personas que buscaban su consejo y experimentaban milagros a través de su intercesión. Áurea falleció el 11 de marzo de 1070 y su legado perdura en la devoción que se le rinde en su lugar de origen y en el monasterio donde vivió.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Áurea reflejan un profundo vínculo con Jesús, manifestado a través de su vida de oración y penitencia. Su dedicación a la espiritualidad y su deseo de vivir en comunión con Dios la llevaron a experimentar fenómenos místicos que la acercaron a la comprensión del amor divino. En sus visiones, se dice que fue transportada a contemplar una escala celeste, lo que intensificó su deseo de liberarse de las ataduras terrenales. Este fervor espiritual se tradujo en una vida de sacrificio y entrega, donde su ejemplo inspiró a otros a buscar una relación más cercana con Dios.

Un momento clave en su vida fue la aparición de la Virgen Santísima, quien le aseguró la proximidad de su muerte, lo que le permitió ejercitar la paciencia en medio de una enfermedad dolorosa. La perseverancia de Áurea en la oración, incluso ante la adversidad, es un testimonio de su fe y su compromiso con el mensaje cristiano. Su legado espiritual continúa vivo y su figura es recordada como un símbolo de devoción y entrega a Dios, resonando en las palabras de quienes han sido tocados por su vida: “la reclusa leal”.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.