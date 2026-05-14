Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del jueves 14 de mayo Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este 14 de mayo, recordamos a Matías, Apóstol (s. I), quien, tras la Ascensión de Jesús, fue elegido por los primeros discípulos para completar el grupo de los Doce, comenzando una nueva etapa en la historia de la Iglesia con su testimonio y dedicación.

La vida y obra de Matías, Apóstol (s. I)

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La figura de Matías, Apóstol, es fundamental en la historia del cristianismo, representando una continuidad en el ministerio apostólico después de la traición de Judas Iscariote. Vivió en el siglo I, en los primeros años de la Iglesia, momentos de gran turbulencia y transformación. Su elección para reemplazar a Judas fue decidida por los Apóstoles, quienes, a través de la inspiración del Espíritu Santo, comprendieron que era necesario mantener el número de los Doce para poder llevar a cabo la misión de predicar el Evangelio. Se destaca su integración en la comunidad de seguidores de Jesús desde el inicio de su ministerio, lo que lo convierte en un testigo privilegiado de los acontecimientos y enseñanzas de Cristo.

Durante una reunión de aproximadamente ciento veinte discípulos y Apóstoles, fue elegido a través de un proceso de discernimiento que combinaba la oración y el uso de suertes, una práctica común en la cultura hebrea. Esto resalta la importancia de la unidad y la búsqueda conjunta de la voluntad divina en la comunidad cristiana primitiva. La elección de Matías no solo lo colocó entre los Apóstoles, sino que también sentó las bases de la sucesión apostólica, una tradición que se mantendría a lo largo de los siglos en la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual



Matías fue testigo de la vida de Jesús, desde su bautismo hasta su Resurrección, lo que le otorgó la validez y autoridad necesarias para ser uno de los mensajeros del Evangelio. Aunque no se menciona explícitamente en los Evangelios, su elección implica un compromiso con el mensaje de salvación que Jesús dejó. Su papel como Apóstol representa no solo un cumplimiento profético, sino también una dedicación genuina al servicio de la comunidad cristiana, reflejando los valores de lealtad y fidelidad a la misión de Cristo.

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La contribución de Matías al apóstolado y al testimonio de la Resurrección es un legado espiritual que perdura en la Iglesia. Su vida, aunque no está llena de grandes relatos, nos recuerda la importancia de aquellos que sirven en la sombra, dedicados a la misión de amor y fe. Su historia nos invita a contemplar el sentido del servicio humilde y la continuidad de la fe a través de las generaciones, un aspecto fundamental en la concepción de la Iglesia como Apostólica.

Todos los santos que celebramos este jueves

Matías, Pascual, Isaac, Bonifacio, Víctor, Corona, Félix, Cecilio, Poncio, Isidoro, Justa, Justina, Enedina, Bonifacio, Claudio, Pacomio el Joven, Pomponio, Godescalco, Gerásimo, Miguel Garicots, Gil, María Dominica Mazzarello, Vicenta Gerosa, Juliana de Norwich.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.