Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 13 de mayo Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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En este día miércoles 13 de mayo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Nuestra Señora de Fátima, una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Nuestra Señora de Fátima

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Nuestra Señora de Fátima es una advocación de la Virgen María que se ha asociado profundamente con el mensaje de conversión y penitencia en el siglo XX. Su relevancia se circunscribe a las aparentes visiones y mensajes que tres niños pastores experimentaron en la aldea de Vila Nova de Ourém, Portugal, entre mayo y octubre de 1917. Lucía dos Santos, junto a sus primos Francisco y Jacinta Marto, fueron los privilegiados que guardaron un mensaje que resonaría en el corazón de millones, instando a un cambio de vida mediante la oración y el arrepentimiento.

Las apariciones de la Virgen de Fátima comenzaron el 13 de mayo de 1917, cuando los niños reportaron haber visto a una hermosa mujer en una encina. A lo largo de seis encuentros, la Virgen se presentó como "La Señora del Rosario" y les compartió secretos que, incluso, revelaban visiones sobre el futuro de la humanidad y la importancia de la oración por la conversión de los pecadores. La proclamación pública de estos mensajes pasaría a ser un punto de inflexión espiritual, no solo para Portugal, sino para el mundo entero.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de la Virgen de Fátima con Jesús es un elemento fundamental de su mensaje. A través de sus apariciones, exhortó a los pastores a ofrecer sacrificios y rezar el rosario para la salvación de las almas. En este contexto, la petición de la Virgen se centraba en el amor hacia Dios y la búsqueda de la conversión de quienes ofendían a su Hijo. En su última aparición, proclamó un mensaje central: **cambio de vida** para evitar más ofensas a Dios, reafirmando así la conexión entre su papel como madre y el llamado a la humanidad a reconciliarse con Cristo.

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El legado de Nuestra Señora de Fátima perdura en la conciencia colectiva de la Iglesia, incluso a través de eventos históricos tan significativos como la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Las enseñanzas de Fátima siguen resonando hoy en día, con su énfasis en la conversión, el rezo del rosario y la penitencia, constituyendo un faro de esperanza espiritual en tiempos de confusión y crisis.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Juan Silenciero, Pedro Regalado, Mucio, Sergio, Valeriano, Alberto de Ogna, Onésimo, Natalio, Flavio, Servacio, Gervasio, Marcelino, Gliceria, Agripa, Dominga, Argéntea, Eutimio, Juan, Pedro Nolasco, Andrés Huberto Fournet, Inés, Dióscola.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.