Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy martes 12 de mayo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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Hoy, 12 de mayo, celebramos la vida y legado de Domingo de la Calzada, confesor (c. a. 1050-1109), un ferviente seguidor de Jesús que, tras años de búsqueda y dedicación, transformó su pasión por el servicio a los demás en un refugio para los peregrinos en su camino hacia Santiago. Su incansable labor en la construcción y atención de los desamparados dejó una huella imborrable, convirtiéndolo en un santo venerado que continúa inspirando a generaciones.

La vida y obra de Domingo de la Calzada, confesor (c. a. 1050-1109)

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Domingo de la Calzada nació en la primera mitad del siglo XI, en la pequeña población de Viloria, Cantabria. Desde joven mostró un profundo deseo de dedicarse a Dios, buscando ingreso en varios monasterios sin éxito, lo que podría haber sido visto como una forma de escapar del arduo trabajo del campo. Sin embargo, su perseverancia fue notable; finalmente encontró un mentor en un solitario que lo recibió y le enseñó los principios de la vida anacoreta. Más tarde, tras un periodo de dedicación en solitario, se unió a la predicación del obispo Gregorio de Ostia, lo que amplió su visión y compromiso con el servicio a los peregrinos que viajaban hacia Santiago de Compostela.

Una vez establecido en Bureba, Domingo de la Calzada se dedicó a construir infraestructuras que facilitaran el camino de los peregrinos, fomentando un espíritu de caridad y ayuda hacia los más necesitados. Su labor incluyó la construcción de caminos, hospitales y refugios, lo que lo llevó a ser un pilar fundamental en la comunidad y a sentar las bases de lo que se convertiría en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada. Su vida estuvo marcada por la entrega a Dios y a la humanidad, marcando su relevancia en la historia religiosa y cultural de la región.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Domingo de la Calzada lo colocaron en un vínculo especial con el mensaje de Jesús, centrado en la compasión y el servicio. A lo largo de su vida, se mostró como un guía y médico para los peregrinos, brindando consuelo y ayuda a muchos, lo que refleja el espíritu de servicio del Evangelio. Su historia incluye hechos extraordinarios, como el milagro de la salvación de un joven injustamente condenado, en el que, tras su intervención, se demostró su inocencia. Este fue un ejemplo claro de cómo su vida se entrelazó con actos de fe y milagros de misericordia, reforzando su legado en la tradición cristiana.

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La fama de Domingo de la Calzada perdura a través de los años y su vida sirve como un recordatorio de la caridad heroica y el compromiso con los demás. Su figura es honrada por los ingenieros de Montes y Caminos, quienes lo consideran patrón, lo que refleja la relevancia de su legado en la historia de la construcción y el servicio a la comunidad.

Todos los santos que celebramos este martes

Domingo de la Calzada, Pancracio, Nereo, Aquiles, Dionisio, Casto, Casio, Ciriaco, Baroncio, Tutela, Máximo, Grato, David Uribe Velasco, Germán, Epifanio, Emilio, Deseado, Modoaldo, Felipe, Gemma, Macario, Remigio, Juana de Portugal, Catalina Páez.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.