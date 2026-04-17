Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este viernes 17 de abril Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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Hoy viernes 17 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Aniceto, papa († 166), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Aniceto, papa († 166)

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Aniceto fue el duodécimo sucesor de san Pedro y ocupó el papado entre los años 155 y 166. Originario de Emesa, en Siria, su liderazgo se desarrolló en un contexto social y cultural complejo, marcado por la persecución de los cristianos y la necesidad de mantener la pureza de la fe. Durante su papado, se enfrentó a diversas corrientes de pensamiento que amenazaban la doctrina cristiana, como el gnosticismo, que distorsionaba la enseñanza de Jesús y negaba la resurrección del cuerpo. Su labor fue fundamental para guiar a la comunidad cristiana en tiempos de incertidumbre y peligro.

El entorno en el que vivió Aniceto estaba caracterizado por la expansión del cristianismo y el crecimiento de la comunidad de creyentes, que a menudo enfrentaban la hostilidad de la sociedad pagana. A pesar de las dificultades, su papado se destacó por el cuidado y la atención hacia los fieles, promoviendo un espíritu de unidad y caridad. Su encuentro con Policarpo, obispo de Esmirna, es un ejemplo de su compromiso con la comunión entre las diferentes tradiciones cristianas, a pesar de no llegar a un acuerdo sobre la fecha de la Pascua.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Aniceto reflejan su profundo vínculo con Jesús y su dedicación a la propagación del mensaje cristiano. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su liderazgo y decisiones fueron cruciales para la consolidación de la fe en un momento de gran confusión. Su capacidad para enfrentar las enseñanzas erróneas y su esfuerzo por mantener la unidad en la comunidad cristiana son un legado que perdura. Un momento clave de su vida se puede resumir en “mantener la pureza de la fe”, lo que demuestra su compromiso con la verdad del Evangelio.

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El martirio de Aniceto es recordado en la tradición cristiana, aunque los detalles sobre su muerte son escasos. Se le considera mártir y su memoria se celebra el 17 de abril. Su legado espiritual continúa inspirando a los creyentes, recordando la importancia de la fe, la unidad y el amor en la comunidad cristiana, valores que él defendió con valentía y dedicación.

Todos los santos que celebramos este viernes

Aniceto, Landricio, Elías, Pablo, Isidoro, Mapálico, Marciano, Fortunato, Hermógenes, Inocencio, Pantágato, Pedro, Esteban, Roberto, Acacio, Juan de Sordi, Potenciana, Mariana de Jesús Navarro, Clara de Ganibacorti, Rudolfo niño

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.