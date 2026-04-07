Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy martes 7 de abril? Todo lo que debes saber del santoral de hoy En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Juan Bautista de la Salle, fundador (1651- 1719). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Video Misteriosa muerte de un niño hispano de 3 años: su madre dice que tenía un "espíritu malo"

En este día martes 7 de abril, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Juan Bautista de la Salle, fundador (1651- 1719), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Juan Bautista de la Salle, fundador (1651- 1719)

PUBLICIDAD

Juan Bautista de la Salle nació en Reims en 1651, en el seno de una familia profundamente cristiana. Desde joven, mostró una gran promesa en la carrera eclesiástica, siendo canónigo a los quince años y ordenado sacerdote en 1678. Sin embargo, su verdadera vocación se reveló cuando sintió la necesidad de acompañar la educación de los niños, lo que lo llevó a fundar las escuelas de Caridad en Reims junto con el maestro Adriano Nyel. Su labor se centró en atender a los más necesitados, a pesar de las dificultades y la oposición que enfrentó, tanto de su familia como de la jerarquía eclesiástica.

En 1681, Juan Bautista de la Salle comenzó a dirigir a los maestros de manera más cercana, lo que dio origen a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Su dedicación a la educación y su compromiso con los valores cristianos lo llevaron a enfrentar numerosos sufrimientos y calumnias, pero su intensa vida de oración y amor a Dios le proporcionaron la fortaleza necesaria para continuar su misión. Falleció en 1719 en Rouen y su legado fue reconocido por la Iglesia, siendo canonizado en 1900 y proclamado Patrono de los educadores en 1950.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Juan Bautista de la Salle estuvo marcada por su profundo vínculo con Jesús, quien fue su guía en cada paso de su labor educativa. Su confianza en la Providencia y su desprendimiento de los bienes materiales reflejan un compromiso genuino con el mensaje cristiano. A pesar de las adversidades, su fe inquebrantable le permitió avanzar en su misión de educar a los más pobres, demostrando que si su obra era realmente de Dios, los recursos necesarios llegarían. Este enfoque se resume en el momento clave de su vida: “si aquello lo quería de verdad Dios”.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de Juan Bautista de la Salle perdura en la actualidad, especialmente en un contexto donde la enseñanza de la Religión enfrenta desafíos. Su ejemplo de dedicación y amor hacia los demás sigue inspirando a educadores y comunidades a trabajar por una educación inclusiva y basada en valores cristianos, recordando la importancia de atender a los más necesitados en la sociedad.

Todos los santos que celebramos este martes

Juan Bautista de la Salle, Peleusio, Donato, Rufino, Aquilina, Calopio, Ciriaco, Epifanio, Estanislao, Perpetuo, Saturnino, Afraates, Tetelmo, Hegesipo, Alberto, Herman o José de Steinfeld, Ursulina, Everardo

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.