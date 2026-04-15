Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 15 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este 15 de abril, celebramos la vida de Telmo, confesor († 1240), un destacado predicador medieval que, tras una sorprendente conversión, dedicó su vida a la fe y al servicio de los más necesitados, dejando un legado de milagros y enseñanzas que aún resuenan en el corazón del pueblo.

La vida y obra de Telmo, confesor († 1240)

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Telmo, conocido también como Pedro González Termo, nació alrededor del año 1185 en una familia profundamente cristiana. Su vida se desarrolló en un contexto medieval, durante el reinado de Fernando II en León y Alfonso VIII en Castilla. Desde joven, mostró una notable inteligencia y carisma, lo que le permitió ascender rápidamente en la jerarquía eclesiástica, convirtiéndose en canónigo y luego en deán. Sin embargo, un evento significativo en su vida, una caída pública que le causó vergüenza, lo llevó a una profunda conversión espiritual, renunciando a sus privilegios y dedicándose a la vida religiosa en el convento de los Dominicos en Palencia.

Durante su tiempo en el convento, Telmo se destacó por su dedicación a la oración, el estudio y el servicio a los demás. Su labor apostólica se extendió por diversas regiones, incluyendo Andalucía y Galicia, donde predicó con fervor y realizó numerosas conversiones. Se le atribuyen milagros y actos de compasión hacia los pobres y enfermos, lo que cimentó su reputación como un santo popular entre el pueblo. Su legado perdura en la devoción de los marineros y pescadores, quienes aún lo invocan en momentos de tormenta.

Relación con Jesús y legado espiritual

Telmo vivió su vida en estrecha relación con el mensaje de Jesús, dedicándose a la predicación y al perdón. Su valentía se puso a prueba en situaciones difíciles, como cuando se arrojó al fuego para rechazar una tentación, demostrando su firmeza en la fe. A lo largo de su ministerio, fue un testigo del poder transformador del Evangelio, guiando a muchos hacia la conversión y el amor de Dios. Un momento clave de su vida se refleja en su decisión de renunciar a su posición y buscar una vida de servicio, lo que se puede resumir en “morir al mundo para siempre”.

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El impacto de Telmo en su comunidad fue profundo, estableciendo las bases para futuras cofradías y gremios y su influencia se sintió en la vida social y espiritual de su tiempo. Su legado espiritual continúa vivo, recordado por aquellos que buscan su intercesión en momentos de necesidad, especialmente en el mar.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Telmo, Basilisa, Anastasia, Paterno, Leónidas, Marón, Máximo, Quintiliano, Dadas, Victoriano, Olimpiades, Eutiquio, Crescente, Teodoro, Cirilo, Pausilipo, Potenciana, Silvestre, Cundo

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.