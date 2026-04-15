TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy, 15 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
add
Síguenos en Google
Video Madre niega haber decapitado a su hija de 6 años: vecinos dicen que hay "espíritus" detrás del crimen

En este 15 de abril, celebramos la vida de Telmo, confesor († 1240), un destacado predicador medieval que, tras una sorprendente conversión, dedicó su vida a la fe y al servicio de los más necesitados, dejando un legado de milagros y enseñanzas que aún resuenan en el corazón del pueblo.

La vida y obra de Telmo, confesor († 1240)

PUBLICIDAD

Telmo, conocido también como Pedro González Termo, nació alrededor del año 1185 en una familia profundamente cristiana. Su vida se desarrolló en un contexto medieval, durante el reinado de Fernando II en León y Alfonso VIII en Castilla. Desde joven, mostró una notable inteligencia y carisma, lo que le permitió ascender rápidamente en la jerarquía eclesiástica, convirtiéndose en canónigo y luego en deán. Sin embargo, un evento significativo en su vida, una caída pública que le causó vergüenza, lo llevó a una profunda conversión espiritual, renunciando a sus privilegios y dedicándose a la vida religiosa en el convento de los Dominicos en Palencia.

Durante su tiempo en el convento, Telmo se destacó por su dedicación a la oración, el estudio y el servicio a los demás. Su labor apostólica se extendió por diversas regiones, incluyendo Andalucía y Galicia, donde predicó con fervor y realizó numerosas conversiones. Se le atribuyen milagros y actos de compasión hacia los pobres y enfermos, lo que cimentó su reputación como un santo popular entre el pueblo. Su legado perdura en la devoción de los marineros y pescadores, quienes aún lo invocan en momentos de tormenta.

Más sobre Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy martes 14 de abril? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy martes 14 de abril? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 13 de abril
2 mins

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 13 de abril

Primer Impacto
¿Buscas saber el santoral de hoy domingo 12 de abril de 2026?
3 mins

¿Buscas saber el santoral de hoy domingo 12 de abril de 2026?

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 11 de abril
2 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 11 de abril

Primer Impacto
¿Buscas saber el santoral de hoy viernes 10 de abril de 2026?
2 mins

¿Buscas saber el santoral de hoy viernes 10 de abril de 2026?

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 9 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 9 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Primer Impacto
¿Necesitas saber el santoral de hoy miércoles 8 de abril de 2026?
3 mins

¿Necesitas saber el santoral de hoy miércoles 8 de abril de 2026?

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy martes 7 de abril? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy martes 7 de abril? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 6 de abril
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 6 de abril

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 5 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 5 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Primer Impacto

Relación con Jesús y legado espiritual

Telmo vivió su vida en estrecha relación con el mensaje de Jesús, dedicándose a la predicación y al perdón. Su valentía se puso a prueba en situaciones difíciles, como cuando se arrojó al fuego para rechazar una tentación, demostrando su firmeza en la fe. A lo largo de su ministerio, fue un testigo del poder transformador del Evangelio, guiando a muchos hacia la conversión y el amor de Dios. Un momento clave de su vida se refleja en su decisión de renunciar a su posición y buscar una vida de servicio, lo que se puede resumir en “morir al mundo para siempre”.

PUBLICIDAD

El impacto de Telmo en su comunidad fue profundo, estableciendo las bases para futuras cofradías y gremios y su influencia se sintió en la vida social y espiritual de su tiempo. Su legado espiritual continúa vivo, recordado por aquellos que buscan su intercesión en momentos de necesidad, especialmente en el mar.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Telmo, Basilisa, Anastasia, Paterno, Leónidas, Marón, Máximo, Quintiliano, Dadas, Victoriano, Olimpiades, Eutiquio, Crescente, Teodoro, Cirilo, Pausilipo, Potenciana, Silvestre, Cundo

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Relacionados:
Iglesia católicaSantoral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX