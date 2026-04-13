Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 13 de abril Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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Hoy lunes 13 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Martín I, papa y mártir († 655), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Martín I, papa y mártir († 655)

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Martín I nació en Todi, Umbría y se destacó como presbítero romano apocrisario en Constantinopla antes de ser elevado al sumo pontificado el 5 de julio del 649. Su papado se desarrolló en un contexto de intensa lucha contra la herejía monoteleta, defendida por el emperador bizantino Constancio II. Martín I se comprometió a mantener la pureza de la fe cristiana, afirmando la dualidad de las naturalezas de Cristo, lo que era fundamental para la comprensión de su humanidad y divinidad. Su labor fue crucial para la defensa de la doctrina cristiana en una época de grandes desafíos teológicos.

Al asumir el papado, Martín I convocó un concilio en Letrán en octubre del 643, donde se condenó la herejía monoteleta y se rechazaron los documentos imperiales que la apoyaban. Esta acción provocó la ira del emperador, quien se sintió humillado por la condenación. En respuesta, ordenó la captura de Martín I, quien fue arrestado en junio del 653 y llevado a Constantinopla, donde sufrió múltiples vejaciones. Finalmente, fue desterrado al Quersoneso, donde falleció el 16 de septiembre del 655, siendo venerado por la Iglesia romana como mártir.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Martín I reflejan su profundo compromiso con el mensaje de Jesús y la defensa de la fe cristiana. Su oposición a la herejía monoteleta fue un acto de valentía que buscaba preservar la integridad de la doctrina sobre la naturaleza de Cristo. Aunque no fue testigo directo de eventos del Evangelio, su labor como líder espiritual y defensor de la fe contribuyó significativamente al legado cristiano. Su vida es un ejemplo de cómo la fe puede prevalecer ante la adversidad y la opresión.

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El momento clave de su vida se puede resumir en la frase “mantenía la pureza de la fe”, que encapsula su misión y su sacrificio. A través de su martirio, Martín I dejó un legado espiritual que continúa inspirando a los creyentes a luchar por la verdad y la justicia en la fe cristiana.

Todos los santos que celebramos este lunes

Hermenegildo, Eugenia de Córdoba, Martín I, Carpo, Urso, Marcelino, Papilo, Agatónica, Agatodoro, Eleuterio, Zoilo, Teodosio, Justino, Quintiliano, Dadas, Sabas Reyes Salazar, Ida, Ida

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.