Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy martes 14 de abril? Todo lo que debes saber del santoral de hoy En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Liduvina, virgen (1380-1433). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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Hoy martes 14 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Liduvina, virgen (1380-1433), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Liduvina, virgen (1380-1433)

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La figura de Liduvina se destaca en la historia de la espiritualidad cristiana, naciendo en Schiedam, cerca de La Haya, en una familia humilde. Desde joven, su vida estuvo marcada por el sufrimiento, comenzando a los quince años tras un accidente en el hielo que la dejó postrada en cama. A lo largo de su vida, Liduvina enfrentó múltiples enfermedades y dolores, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y fe en medio de la adversidad. Su historia se desarrolla en un contexto de gran agitación social y religiosa en Europa, donde su vida se convierte en un testimonio de la fortaleza del espíritu humano.

A pesar de su sufrimiento físico, Liduvina encontró un propósito en su dolor, eligiendo un camino de unión con la Pasión de Cristo. Su experiencia de enfermedad la llevó a una profunda reflexión sobre el sufrimiento y la redención, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que la rodeaban. Su vida fue un ejemplo de cómo el amor y la fe pueden transformar el sufrimiento en un acto de entrega y servicio a los demás.

Relación con Jesús y legado espiritual



La relación de Liduvina con Jesús se profundizó a través de su sufrimiento, el cual ella aceptó como parte de su misión en la tierra. A medida que enfrentaba sus propios tormentos, comenzó a ver su dolor como una forma de acompañar a Cristo en el Calvario, lo que le permitió encontrar un sentido en su vida. Su transformación espiritual la llevó a convertirse en un apoyo para otros, convirtiendo su hogar en un "hospital de almas". En este contexto, Liduvina expresó su deseo de "reparar" y ayudar a los demás, reflejando el mensaje cristiano de amor y compasión.

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Su legado espiritual perdura en la forma en que vivió su sufrimiento, convirtiéndolo en un medio de conexión con lo divino. A través de su vida, Liduvina nos recuerda la importancia de encontrar significado en el dolor y de ofrecer consuelo a quienes sufren. Su historia culmina con su muerte el 14 de abril de 1433, dejando un impacto duradero en la comunidad cristiana y en la devoción hacia ella, cuyas reliquias se encuentran en santa Gúdula de Bruselas.

Todos los santos que celebramos este martes

Tiburcio, Valeriano, Máximo, Antonio, Juan, Eustaquio, Próculo, Tomaides, Lamberto, Pretextato, Domnina, Liduvina, Ardalión, Frontón, Bernardo de Abbeville, Abundio, Benedeto, Raúl.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.