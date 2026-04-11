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Iglesia católica

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 11 de abril

Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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En este día sábado 11 de abril, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Estanislao de Cracovia, obispo y mártir (1030-1080), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Estanislao de Cracovia, obispo y mártir (1030-1080)

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Estanislao de Cracovia, nacido el 26 de julio de 1030 en Szczepanow, fue un destacado obispo y mártir polaco. Hijo de nobles, estudió en Cracovia y en la universidad de París, donde desarrolló un carácter dulce y pacífico, según su primer biógrafo, Jan Dlugosz. En 1072, fue nombrado obispo de Cracovia, donde se destacó por su sabiduría y disposición para ayudar a los demás, convirtiéndose en una figura relevante en la historia de Polonia.

Durante su vida, Estanislao se enfrentó al rey Boleslao II el Atrevido, quien gobernaba de manera despótica y cruel. Al ver las injusticias y escándalos provocados por el rey, Estanislao decidió advertirle sobre su mala conducta, lo que le llevó a ser considerado un traidor. Su valentía al confrontar al poder y su compromiso con los valores cristianos lo convirtieron en un símbolo de la lucha por la justicia y la moralidad en su comunidad.

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Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Estanislao estuvo marcada por su firmeza en la fe y su deseo de corregir las injusticias. Su decisión de excomulgar al rey Boleslao por sus actos inmorales fue un acto de valentía que reflejó su compromiso con el mensaje cristiano. A pesar de los riesgos, Estanislao mantuvo su integridad y defendió la verdad, lo que culminó en su martirio. Su legado perdura en la historia de Polonia, donde es considerado un símbolo de unidad y resistencia ante la adversidad.

Su vida y sacrificio son recordados como un ejemplo de fidelidad a la verdad, incluso ante la muerte. En momentos de crisis, Estanislao se convirtió en un faro de esperanza para su pueblo, recordando que "enfrentarse al que manda tiene sus riesgos". Su figura sigue inspirando a muchos a luchar por la justicia y la moralidad en la sociedad.

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Todos los santos que celebramos este sábado

Estanislao, Felipe, Lustrano, Guthlac, Esteban, Hildebrando, Eustorgio, Isaac, Néstor, Domnión, Antipas, Filón, Ceremonio, Barsanufio, Algerico, Godoberta, Beatriz de Belmonte, Raniero, Ulrico, Tecelino

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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