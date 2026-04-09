Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 9 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

En este 9 de abril, celebramos a Casilda de Toledo, virgen († c. 1107), una figura emblemática que, con su corazón lleno de compasión y su valentía, desafió las normas de su tiempo para consagrarse a Cristo y convertirse en un faro de esperanza para los necesitados.

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La vida y obra de Casilda de Toledo, virgen († c. 1107)

Casilda de Toledo fue una figura emblemática del siglo XI, nacida en el seno de una familia musulmana en Toledo, España. Su padre, un rey moro, es mencionado en diversas fuentes como Almacrin o Almamún, aunque su carácter es objeto de debate, oscilando entre ser un perseguidor de cristianos y un gobernante bondadoso. A pesar de su privilegiada posición en la corte, Casilda mostró una profunda compasión por los cautivos y los desafortunados, llevando alimentos a los prisioneros, lo que la llevó a conocer el mensaje cristiano y a desarrollar un amor por Cristo que transformaría su vida.

La vida de Casilda dio un giro significativo cuando, tras sufrir una grave enfermedad, se le reveló que encontraría la cura en las aguas milagrosas de San Vicente. Este viaje la llevó a Burgos, donde recibió el Bautismo y decidió consagrar su vida a Dios, eligiendo la virginidad y dedicándose a la oración y la penitencia. Su muerte, ocurrida a una edad avanzada, marcó el inicio de su veneración, convirtiéndose en un símbolo de fe y devoción en la comunidad cristiana, especialmente en Burgos, donde sus reliquias son objeto de peregrinación desde 1750.

Relación con Jesús y legado espiritual

Casilda es recordada no solo por su vida de servicio y compasión, sino también por su firme decisión de seguir a Cristo a pesar de las dificultades que enfrentó debido a su entorno. Su historia refleja un profundo vínculo con Jesús, ya que su conversión y dedicación a la vida cristiana fueron impulsadas por su deseo de ayudar a los demás y su búsqueda de la verdad. Un momento clave en su vida fue cuando, al ser sorprendida por su padre mientras llevaba alimentos a los prisioneros, respondió que transportaba « rosas» y al abrir su falda, aparecieron rosas, simbolizando su pureza y el milagro de su fe.

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El legado espiritual de Casilda perdura en la devoción popular, donde es invocada por mujeres que buscan alivio en sus sufrimientos, especialmente en relación con el flujo de sangre. Su vida es un testimonio de cómo el amor a Cristo puede transformar el sufrimiento en esperanza y servicio y su ejemplo continúa inspirando a muchos a vivir con compasión y dedicación a la fe.

Todos los santos que celebramos este jueves

María Cleofás, Casilda de Toledo, Desio, Marziabo, Prócoro, Demetrio, Conceso, Hilario, Eusiquio, Heliodoro, Basilio, Rufino, Isidoro, Eugeniano, Celso, Anastasio, Abdías, Acacio, Marcelo, Hugo, Waldetrudis, Antonio Pavonio, Crescencia

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.