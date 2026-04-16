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Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy, 16 de abril? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Engracia, virgen y mártir (c. a. 304). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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Hoy jueves 16 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Engracia, virgen y mártir (c. a. 304), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Engracia, virgen y mártir (c. a. 304)

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Engracia fue una joven mártir que vivió en el siglo III, en un periodo de creciente persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. Originaria de Braccara, en Galicia, emprendió un viaje hacia el Rosellón, Francia, con la intención de reunirse con su amado. Sin embargo, al llegar a Zaragoza, se enteró de las atrocidades cometidas por el prefecto romano Daciano contra sus hermanos en la fe. Su valentía la llevó a presentarse ante él, denunciando la crueldad e injusticia de sus acciones, lo que la convirtió en un símbolo de resistencia y fe en tiempos de adversidad.

La figura de Engracia es relevante no solo por su martirio, sino también por el contexto histórico en el que vivió. Durante el reinado de Diocleciano, se buscaba unificar la religión del Estado, lo que llevó a la persecución de los cristianos. A pesar de la presión, Engracia se mantuvo firme en sus creencias, ofreciendo su vida como testimonio de su fe. Su historia ha perdurado a lo largo de los siglos, siendo recordada y venerada por la comunidad cristiana, que la considera un ejemplo de valentía y devoción.

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Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Engracia reflejan un profundo vínculo con Jesús, ya que su disposición a sufrir por su fe es un eco del sacrificio del Salvador. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida y martirio contribuyeron al mensaje cristiano de amor y entrega. En su diálogo con Daciano, Engracia defendió la existencia de un Dios único y la necedad de los dioses paganos, mostrando una firmeza que resuena con el mensaje de los derechos humanos en la actualidad. Su disposición a sufrir por el Amado es un testimonio de su fe inquebrantable.

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El relato de su martirio, aunque se conoce a través de actas tardías, describe su sufrimiento con un detalle que resalta su fortaleza. En un momento clave, Engracia afirma su disposición a sufrir hasta el fin por su fe, lo que la convierte en un modelo de fidelidad para los creyentes. Su legado espiritual perdura, inspirando a generaciones a vivir con valentía y compromiso en su fe, recordando siempre su sacrificio y dedicación.

Todos los santos que celebramos este jueves

Engracia, Optato, Luperco, Suceso, Marcial, Urbano, Julia, Quintiliano, Publio, Frontón, Félix, Ceciliano, Evencio, Primitivo, Apodemo, Saturnino, Benito José Labre, Joaquín, Dragón, Toribio de Liébana, Fructuoso, Paterno, Lamberto, Calixto, Cayo, Cremencio, Carisio, Irene, Leónidas, Baudilio, Urbano, Magno, María Bernarda Soubirous.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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