Iglesia católica ¿Buscas saber el santoral de hoy domingo 12 de abril de 2026? Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

En este día domingo 12 de abril, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Julio I, papa († 352), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

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La vida y obra de Julio I, papa († 352)

El papa Julio I fue un destacado líder de la Iglesia en el siglo IV, elegido como Sumo Pontífice el 6 de febrero del 337, tras un periodo de ocho meses de sede vacante tras la muerte del papa Marcos. Nacido en Roma, su padre se llamaba Rústico. Su papado se desarrolló en un contexto de intensas luchas doctrinales, especialmente contra el arrianismo, una herejía que había sido condenada en el Concilio de Nicea en el 325, pero que continuaba generando divisiones en la comunidad cristiana.

Durante su papado, Julio I se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo la restauración de obispos desterrados como Atanasio, quien había sido injustamente depuesto por los arrianos. A través de su liderazgo, Julio I buscó mantener la unidad de la Iglesia y la ortodoxia católica, convocando sínodos y defendiendo la primacía de la Sede Romana en medio de conflictos e intrigas. Su compromiso con la verdad y la justicia fue fundamental para clarificar la fe católica en un tiempo de gran incertidumbre.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Julio I fueron cruciales para el fortalecimiento del mensaje cristiano. Su papel en la defensa de la fe católica y su oposición al arrianismo reflejan su profundo vínculo con Jesús y su enseñanza. A través de la convocatoria de sínodos y la reafirmación de la fe de Nicea, Julio I contribuyó a la consolidación de la ortodoxia cristiana, siendo un firme defensor de la verdad en un periodo de divisiones. Un momento clave de su papado se puede resumir en la frase “mantener la firmeza de la fe”, que encapsula su misión de proteger la doctrina cristiana.

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El legado espiritual de Julio I perdura en la historia de la Iglesia, no solo por su defensa de la fe, sino también por su ejemplo de liderazgo y paciencia en la búsqueda de la justicia. Su gobierno, que se extendió por 15 años, fue un testimonio de su dedicación a la verdad católica y su esfuerzo por mantener la unidad en la comunidad cristiana, fortaleciendo así la autoridad de la Sede Romana.

Todos los santos que celebramos este domingo

Zenón, Constantino, Damián, Erkembodo, Julio I, Sabas, Víctor, Lázaro, Menna, Juan, David, Visia, Florentino, Alfiero

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.