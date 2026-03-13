Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 13 de marzo? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

En este 13 de marzo, recordamos a Nicéforo, confesor († 829), un valiente defensor de la fe que, enfrentándose a la manipulación del poder civil sobre la Iglesia, se convirtió en un faro de ortodoxia y caridad en tiempos de adversidad. Su legado perdura como un llamado a la integridad y la dedicación en la vida espiritual.

PUBLICIDAD

La vida y obra de Nicéforo, confesor († 829)

Nicéforo nació en Constantinopla alrededor del año 790, en el seno de una familia influyente. Su madre, tras la muerte de su padre, se encargó de su educación, asegurándose de que recibiera una formación intelectual y moral adecuada. A lo largo de su vida, Nicéforo se destacó por su integridad y dedicación a la fe, convirtiéndose en un importante defensor de la ortodoxia cristiana en un periodo marcado por la controversia iconoclasta, que rechazaba el culto a las imágenes sagradas. Su papel en el II Concilio de Nicea en 787 fue fundamental, ya que este concilio reafirmó la veneración de las imágenes en la Iglesia.

Después de un tiempo en la corte, donde ocupó el cargo de Secretario general, Nicéforo decidió retirarse a un monasterio que él mismo construyó, buscando una vida más cercana a Dios. Sin embargo, su reputación lo llevó de nuevo a la corte, donde fue elegido patriarca de Constantinopla tras la muerte de Tarasio. A pesar de su timidez y de no ser sacerdote en un principio, fue ordenado y consagrado, asumiendo su cargo en 806. Su liderazgo se vio desafiado por el emperador León V, quien intentó imponer su autoridad sobre la Iglesia, lo que llevó a Nicéforo a defender la independencia de la fe, resultando en su destierro en 813.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Nicéforo estuvo marcada por su firme oposición a la manipulación del poder civil sobre la Iglesia. Su valentía al excomulgar a obispos que se alinearon con el emperador en cuestiones teológicas demuestra su compromiso con la verdad del Evangelio. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Nuevo Testamento, su defensa de la fe y su dedicación a la caridad reflejan los valores cristianos que Jesús enseñó. En su vida, Nicéforo buscó siempre la intimidad con Dios, lo que se tradujo en acciones concretas de amor y servicio hacia los demás.

PUBLICIDAD

Su legado espiritual perdura en la lucha por la ortodoxia y la independencia de la Iglesia. En su memoria, se recuerda su firmeza ante la adversidad y su deseo de proteger la fe. Su vida es un recordatorio de la importancia de la integridad en el liderazgo religioso y de la necesidad de mantenerse fiel a los principios del Evangelio, especialmente en tiempos de crisis. Defiende los derechos y autoridad de la Iglesia, un principio que sigue siendo relevante en la actualidad.

Todos los santos que celebramos este viernes

Nicéforo, Ansovino, Rodrigo, Basilio, Eufrasia, Cristina, Salomón, Macedonio, Patricia, Modesta, Teuseta, Horres, Teodora, Ninfodora, Marco, Arabia, Sabino, Máximo, Marcial, Silvano, Felicidad, Lorenza, Urpasiano, Heldrado, Bonifacio

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.