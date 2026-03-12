Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del jueves 12 de marzo En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Inocencio I, papa († 417). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este día jueves 12 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Inocencio I, papa († 417), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Inocencio I, papa († 417)

Inocencio I nació en la segunda mitad del siglo IV, probablemente en Albano y fue elegido papa en el año 401, sucediendo a Anastasio I. Su papado se destacó por la defensa de la autoridad papal, logrando que se reconociera en Iliria, una región que hoy corresponde a Bosnia y Dalmacia. A pesar de enfrentar la oposición del emperador Arcadio, Inocencio I expulsó a los detractores de san Juan Crisóstomo de Roma y se esforzó por mantener la unidad de la Iglesia en tiempos de crisis, aunque no pudo evitar el saqueo de la ciudad por Alarico en el 410.

Durante su papado, Inocencio I también se ocupó de cuestiones doctrinales, condenando la herejía pelagiana a petición de san Agustín en el 417. Su enfoque moderado en la disciplina eclesiástica se reflejó en su carta a Exuperio, obispo de Tolosa, donde ofreció normas más flexibles para la reconciliación de los pecadores. Este legado de equilibrio y autoridad en la enseñanza de la fe lo convierte en una figura relevante en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Inocencio I fue un defensor ferviente de la fe cristiana y su legado se manifiesta en su compromiso con la unidad de la Iglesia y la correcta interpretación de las enseñanzas de Jesús. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su papel como líder espiritual en un periodo de turbulencia fue crucial para la consolidación del mensaje cristiano. En su correspondencia, enfatizó la importancia de la autoridad del obispo de Roma, afirmando que en toda Italia, Francia, Hispania, África y Sicilia, las iglesias fueron fundadas por Pedro o sus discípulos, lo que subraya su conexión con la tradición apostólica.

Su intervención en la restauración de la paz entre los obispos de Hispania y su defensa de la fe verdadera frente a las herejías son ejemplos de su dedicación. Un momento clave de su papado se refleja en su afirmación de que "la ley era más dura", lo que muestra su deseo de moderar la disciplina sin renunciar a la verdad. Así, Inocencio I dejó un legado espiritual que continúa inspirando a la Iglesia en su búsqueda de la verdad y la unidad.

Todos los santos que celebramos este jueves

Inocencio I, Bernardo, Elfrego, Egduno, Maximiliano, Pedro, Mamiliano, Zono, Alejandro, Duno, Orión, Teófanes, Nicodemo, Paulo, Aureliano, Geraldo, Josefina, José Zhang-Dapeng,

Oración al santo del día

