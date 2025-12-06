¿Qué santo se celebra hoy, 6 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Hoy sábado 6 de diciembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Nicolás de Bari, obispo (275-345 ?), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Nicolás de Bari, obispo (275-345 ?)

El santo Nicolás de Bari, conocido como obispo de Mira, vivió entre los años 275 y 345 en Asia Menor. Su figura es relevante no solo por su papel en la iglesia, sino también por la profunda devoción que ha suscitado a lo largo de los siglos. Se le atribuyen numerosas leyendas que reflejan su generosidad y compasión, convirtiéndolo en el patrón de diversas causas, incluyendo a los niños y los marinos. Aunque su vida está rodeada de elementos legendarios, su legado perdura en la tradición cristiana y en la cultura popular.

Se dice que nació en Patara, donde desde joven mostró una notable caridad. Un relato significativo de su juventud narra cómo, al encontrarse con una mujer pidiendo limosna, la curó con la palabra de Jesús. Esta acción ejemplifica los valores de generosidad y compasión que caracterizaron su vida. Su elección como obispo de Mira fue considerada providencial, ya que fue el primero en entrar a la iglesia en un momento de desacuerdo entre los electores, lo que subraya su importancia en la comunidad cristiana de su tiempo.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones del santo Nicolás están profundamente ligadas a su fe en Jesús. Se le atribuyen milagros que reflejan su compromiso con el bienestar de los demás, como el famoso relato en el que ayuda a un padre angustiado a dotar a sus hijas, evitando que caigan en la prostitución. Este acto de generosidad se ha convertido en un símbolo de su legado, que perdura en la tradición de regalar en Navidad. Su vida está llena de relatos que, aunque algunos son considerados fantasiosos, muestran su impacto en la vida de las personas y su papel como intercesor ante Dios.

Un momento clave en su vida es cuando, durante su consagración episcopal, se dice que resucitó a un niño que había muerto en un incendio, lo que resalta su conexión con el poder divino. Este tipo de milagros ha contribuido a su veneración a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza y generosidad en la tradición cristiana. Su figura ha trascendido el tiempo y su legado espiritual sigue inspirando a muchos en la actualidad.

Todos los santos que celebramos este sábado

Nicolás, Brecán, Apolinar, Dionisia, Dativa, Leoncia, Tercio, Gerardo, Pedro Pascual, Policronio, Leoncio, Bonifacio, Emiliano, Mayorico, Asela, Gertrudis, Basa

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.