Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del sábado 4 de abril Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy, 4 de abril, celebramos a Benito el Negro, monje (1526-1589), un hombre que, tras nacer en la esclavitud, se convirtió en un ferviente seguidor de San Francisco y dejó una huella imborrable en la comunidad franciscana, no solo por su habilidad en la cocina, sino por su profunda piedad y los milagros que realizaba.

La vida y obra de Benito el Negro, monje (1526-1589)

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Benito el Negro, también conocido como Benito de san Filadelfo, nació en Sicilia en el año 1526, hijo de padres africanos que eran esclavos. Desde su infancia, trabajó como pastor y, tras obtener su libertad, se dedicó a la agricultura. A los veintitantos años, se unió a un grupo de eremitas franciscanos, donde se destacó por su devoción y compromiso con la vida religiosa, siguiendo el ejemplo de san Francisco de Asís. Su vida es un testimonio de superación y fe, ya que, a pesar de su origen humilde y su analfabetismo, se convirtió en un referente espiritual en su comunidad.

En el año 1564, tras la dispersión de su grupo, Benito se unió al convento de Monte-Pellegrino, cerca de Palermo, donde trabajó en la cocina como hermano lego. Su habilidad culinaria y su piedad lo hicieron destacar entre sus compañeros. A pesar de no tener formación académica, fue elegido superior del convento en 1578, lo que refleja la confianza y el respeto que sus hermanos le tenían. Su vida estuvo marcada por la humildad, la bondad y la dedicación a la oración, convirtiéndose en un símbolo de la espiritualidad franciscana.

Relación con Jesús y legado espiritual

Benito el Negro es recordado no solo por su labor en la cocina, sino también por su profunda conexión con Jesús y su capacidad para realizar curaciones milagrosas. Su cocina se convirtió en un lugar de refugio para los enfermos que acudían a él en busca de sanación, confiando en su oración y en su fe. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida refleja los valores del cristianismo, como la compasión y el servicio a los demás.

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Su legado espiritual perdura en la comunidad franciscana y entre los fieles, quienes lo veneran como un santo que vivió en la sencillez y la entrega. Su historia es un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el amor al prójimo y su vida es un ejemplo de cómo se puede servir a Dios en las tareas más cotidianas. Un hombre de una bondad extraordinaria y de una oración sublime, Benito continúa inspirando a muchos en su camino de fe.

Todos los santos que celebramos este sábado

Benito «el Negro» de Palermo, Platón, Agatópode, Teódulo, Víctor, Ecio, Zósimo, Teonás, Teodora, Jorge, Aleth, Benito de san Filadelfo

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.