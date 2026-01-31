Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 31 de enero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

Hoy sábado 31 de enero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Juan Bosco, fundador (1815-1888), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Juan Bosco, fundador (1815-1888)

Juan Bosco, conocido como el fundador de la Congregación Salesiana, nació el 16 de agosto de 1815 en Becchi, Piamonte, Italia. Su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de su padre y la influencia de su madre, quien le inculcó valores cristianos y un profundo amor por la Virgen. A lo largo de su vida, Juan Bosco se dedicó a la educación y el bienestar de los jóvenes, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Su labor apostólica se desarrolló en un contexto de gran agitación social y religiosa, donde enfrentó la oposición de las autoridades anticlericales y el escepticismo de algunos clérigos, logrando establecer una obra que tuvo un impacto duradero en la educación y la formación de la juventud.

Ordenado sacerdote en 1841, Juan Bosco se dedicó a visitar cárceles y hospitales, donde tomó contacto con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Su inquietud por la situación de los jóvenes abandonados lo llevó a crear los "Oratorios festivos", espacios donde podía enseñarles sobre Dios y ofrecerles un ambiente de alegría y aprendizaje. Con el tiempo, su visión se materializó en la fundación de la Sociedad Salesiana en 1859, que se expandió rápidamente por Italia y más allá, estableciendo escuelas y talleres que promovían la educación y la formación profesional.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Juan Bosco estuvo profundamente marcada por su relación con Jesús, a quien consideraba el centro de su misión. Su enfoque pedagógico se basaba en el amor y la comprensión, buscando siempre guiar a los jóvenes hacia el bien sin recurrir a la violencia. Un momento clave en su vida fue cuando, al observar a un sacristán castigar a un niño, se dio cuenta de la necesidad de educar a los jóvenes en la fe y la moral. Así, comenzó a recitar oraciones con ellos, lo que dio origen a sus iniciativas educativas. Su legado se manifiesta en la frase “trabajo y piedad”, que encapsula su enfoque en la formación integral de los jóvenes.

El impacto de Juan Bosco se extendió más allá de su tiempo, dejando una herencia espiritual que continúa inspirando a generaciones. Su canonización en 1934 por el Papa Pío XI es testimonio de su vida como un instrumento de Dios en la difusión del Evangelio. A través de la familia salesiana, su espíritu de servicio y dedicación a la juventud sigue vivo, promoviendo valores de amor, educación y fe en todo el mundo.

Todos los santos que celebramos este sábado

Juan Bosco, Geminiano, Ciro, Metrano, Juan, Tarsicio, Saturnino, Tirso, Víctor, Zótico, Ciriaco, Trifena, Sergio, Domingo Sarraceno, Eusebio, Julio, Martín, Adamnán, Marcela, Luisa Albertonia, Francisco Javier María Bianchi, María Auxiliadora.

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.